18 сентября 2023

18 сентября 2023 09:06

Как должен выглядеть «дорогой» пуховик (вне зависимости от цены)

С"дорогими" пальто мы уже определились, но их сезон подходит к конку. Настает время пуховиков. Как выбрать верхнюю одежду на зиму, которая выглядит по-настоящему дорого? Рассказываем в нашем материале. Придерживайтесь этих простых правил, которые помогут выбрать идеальный пуховик на сезон очень-зима 2023-24.

Цвет

Велик соблазн выбрать что-то яркое, чтобы поднять себе настроение угрюмой серой зимой. Но уверяем вас: пуховик цвета фуксии или "кислотного" зеленого всегда будет смотреться "дешевле", чем классический черный, бежевый или даже белый. То же самое касается и принтов: они всегда "дешевят" верхнюю одежду и делают более заметными изъяны фактуры.

Кендалл Дженнер

Фактура

Если у вас не очень большой бюджет на покупку пуховика, то лучше выбирать модели с матовой фактурой: она проще в уходе и не так выдает реальную цену вещи. А вот глянцевое, и тем более металлизированное покрытие всегда будет "дешевить" вещь - в некоторых случаях это касается даже дорогой верхней одежды.

Белла Хадид

Декор

В отношении декора действует правило "чем меньше, тем лучше". А идеально - совсем без него. Бисер, жемчуг, стразы, вышивки, аппликации и крупная металлическая фурнитура всегда будут портить внешний вид верхней одежды. Лучше обойтись максимально лаконичным дизайном.

Эмили Ратаковски

Крой

Оптимальны крой пуховика - объемный, независимо от длины. Выбирайте прямые пуховики - никаких облегающих силуэтов. Если же вам необходим акцент на талии, то его можно создать с помощью пояса в тон пуховику.

thesymbol.ru


Просмотров: 142

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 764
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 010
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 321
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 911
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 760
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 455
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 544
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 961
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 047
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 323
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье