Как должен выглядеть «дорогой» пуховик (вне зависимости от цены)

С"дорогими" пальто мы уже определились, но их сезон подходит к конку. Настает время пуховиков. Как выбрать верхнюю одежду на зиму, которая выглядит по-настоящему дорого? Рассказываем в нашем материале. Придерживайтесь этих простых правил, которые помогут выбрать идеальный пуховик на сезон очень-зима 2023-24.

Цвет

Велик соблазн выбрать что-то яркое, чтобы поднять себе настроение угрюмой серой зимой. Но уверяем вас: пуховик цвета фуксии или "кислотного" зеленого всегда будет смотреться "дешевле", чем классический черный, бежевый или даже белый. То же самое касается и принтов: они всегда "дешевят" верхнюю одежду и делают более заметными изъяны фактуры.

Фактура

Если у вас не очень большой бюджет на покупку пуховика, то лучше выбирать модели с матовой фактурой: она проще в уходе и не так выдает реальную цену вещи. А вот глянцевое, и тем более металлизированное покрытие всегда будет "дешевить" вещь - в некоторых случаях это касается даже дорогой верхней одежды.

Декор

В отношении декора действует правило "чем меньше, тем лучше". А идеально - совсем без него. Бисер, жемчуг, стразы, вышивки, аппликации и крупная металлическая фурнитура всегда будут портить внешний вид верхней одежды. Лучше обойтись максимально лаконичным дизайном.

Крой

Оптимальны крой пуховика - объемный, независимо от длины. Выбирайте прямые пуховики - никаких облегающих силуэтов. Если же вам необходим акцент на талии, то его можно создать с помощью пояса в тон пуховику.

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