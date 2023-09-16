5 трендов весны-2024 Недели моды в Нью-Йорке, которые нужно знать

Марафон Недель моды официально стартовал: по традиции он начался с Нью-Йорка. Поскольку показы в "Большом яблоке" уже завершились, есть смысл подвести предварительные итоги и выделить основные тренды будущего сезона по версии американских дизайнеров. Вот 5 ключевых трендов, которые мы будем носить в следующем сезоне. Или даже прямо сейчас: почему бы не сыграть на опережение, если все карты уже на руках? Ведь если у устоявшегося модного календаря и есть какое-то преимущество, то оно в том, что мы получаем всю ключевую информацию заранее.

"Жидкий металл"

Металлик - уже даже не тренд, а модная константа. Причем не только осенне-зимнего сезона, как это было раньше, но и весенне-летнего. Следующей весной металл в прочтении американских дизайнеров будет не жестким и холодным, а мягким и податливым. Будто расплавленным. Участники Недели моды в Нью-Йорке выбрали "текучие" силуэты и струящиеся ткани, переливающиеся всеми оттенками золота, серебра и бронзы. Это все еще похоже на доспехи, но уже куда более комфортные в носке.

Назад в 90-е

Девиз прошедших показов - Make New York Fashion Week Great Again. Во всяком случае, многие дизайнеры мысленно отправились в то время, когда Неделя моды действительно была great - в 90-е. Тогда Нью-Йорк гремел на весь мир благодаря Марку Джейкобсу, Кельвину Кляйну, Донне Каран и Хельмуту Лангу. Воссоздать этот дух решили с помощью минимализма, который правил бал в то время. Весьма правдоподобно получилось у Proenza Schouler, Tory Burch, Jason Wu, Tibi и 3.1 Phillip Lim.

Как солнце

Если и выбирать один главный цвет следующего сезона, то это будет желтый. Солнечные оттенки появились в коллекциях Helmut Lang, Carolina Herrera, Christian Siriano, Prabal Gurung, Coach и других. Оно и понятно: настроение мы создаем себе сами. А лучше всего в этом помогают вот такие жизнерадостные тона. Вот такая нехитрая цветотерапия.

Другая многослойность

Многослойность - традиционно зимний прием. Но на этот раз он плавно переместился и в весенние коллекции. Правда, в новом виде. Теперь друг на друга наслаиваются исключительно невесомые полупрозрачные материи вроде шелка и шифона. Таким образом дизайнеры достигают любопытного эффекта: намека на наготу без фактического оголения. Самые интригующие прочтения тренда нашлись у Proenza Schouler и Tory Burch.

"Где будем делать талию?"

Этот вопрос - из числа фундаментальных. Именно расположение талии определяет весь силуэт и задает настроение образу. Участники показов в Нью-Йорке сообща решили: чем ниже, тем лучше. Но не торопитесь представлять себе свисающие с бедер джинсы и мини-юбки в духе нулевых. Заниженная талия в этот раз появилась у платьев с пышными юбками. Дизайнеры решили процитировать robe de style - культовый силуэт, придуманный Жанной Ланвен. Что ж, это отличная альтернатива слегка набившему оскомину "нью луку" Диора.

thesymbol.ru