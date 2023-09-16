3 пары обуви без каблука, без которой не обойтись осенью

Подготовка к осенне-зимнему сезону включает в себя покупку целого набора обуви. Ведь только он поможет с комфортом пережить все капризы погоды. Впрочем, необходимый минимум на самом деле гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд - он включает в себя всего три пары. Рассказываем, какая обувь сделает из вас модницу и обязательно пригодится в осенне-зимнем сезоне.

Балетки

Балетки традиционно считаются обувью для весенне-летнего сезона, однако в этом году их можно обнаружить во многих осенне-зимних коллекциях брендов. Самыми трендовыми стали балетки с острым мысом и Мэри-Джейн с перепонкой. Пока погода позволяет, носите их на босу ногу, а как только похолодает - с плотными трикотажными носками и колготками - они в этом сезоне популярны, как никогда.

"Мужские" туфли

Элементами традиционно "мужского" костюма в женском гардеробе уже никого не удивить, и вместе с плечистыми пиджаками и мешковатыми костюмными брюками в списке трендов оказались "мужские" кожаные туфли. Лоферы, броги и оксфорды на массивной подошве - однозначный маст-хэв этого осеннего сезона. Причем носить их можно не только с брючными костюмами и джинсами свободного кроя, но и с женственными платьями. Помните, самые стильные образы зачастую строятся на неожиданных контрастах.

Ботинки челси

Ботинки челси, к слову, тоже пришли в женский гардероб из мужского, но произошло это так давно, что об этом едва ли уже кто-то помнит. Это идеальный выбор для тех, кому "армейские" ботинки на шнуровке кажутся слишком грубыми. Гладкая кожа всегда выглядит элегантно и "дорого", а дополнительный комфорт обеспечивает эластичная тканевая вставка. Да и универсальности ботинкам челси не занимать: носить их можно буквально с любой одеждой, что найдется в вашем гардеробе.

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