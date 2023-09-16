16 сентября 2023

16 сентября 2023 11:49

В чем пойти в театр: 16 идей

Театральный дресс-код некогда был невероятно строгим и сравнимым с нынешним black tie. Однако сегодня, подобно современным постановкам, демократизировался, и потому даже на спектакле на исторической сцене Большого вполне можно встретить театралов в дениме. И все же встреча с искусством - всегда особенное событие, ради которого можно и нарядиться. Как это сделать модно и не переусердствовать? Вот 4 беспроигрышных варианта и 15+ готовых примеров от героев стритстайла. 

Белый верх, черный низ

Школьная униформа мало на кого не навевала скуку, но признаемся: с годами мы так и не нашли варианта лучше, чем любимый "белый верх, черный низ". Причем касается это не только офисных будней, но и вполне официальных выходов в свет. Чтобы сделать классику интересней, поменяйте местами черный и белый, добавьте акцентные аксессуары или детали. 

Яркий костюм 

Хит весенне-летнего сезона смело берем с собой в осенний. Лучшие оттенки - насыщенный зеленый, близкий к некогда популярному Bottega Green, лиловый, фуксия кроваво-красный. 

Миди плюс блейзер 

Элегантно и при том расслабленно. Добавляйте любимые слингбэки на низком каблуке, а с наступлением холодов - высокие сапоги с широким голенищем. Блейзер, чтобы создать гармоничный силуэт, стоит выбрать оверсайз, а низ, будь это платье или юбка, прямого кроя. 

Маленькое черное платье 

Еще одна вневременная вещь-хамелеон. В осенне-зимнем сезоне стоит отдавать предпочтение мини, но вот от откровенных вырезов и декольте в сочетании с такой длиной лучше отказаться. О том, как можно преобразить базовую модель, читайте здесь.

thesymbol.ru


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