5 стильных сочетаний, которые актуальны прямо сейчас

Всезоне осень-зима 23/24 масса материала для вдохновения. Там найдется немало стильных сочетаний, которые можно начать носить уже сейчас и продолжить вплоть до наступления холодов. Вот 5 образов, к которым мы бы рекомендовали присмотреться.

Оверсайз-жакет + юбка мини

Игра на контрастах - всегда беспроигрышный вариант. Сочетайте "мужской" оверсайз-жакет с соблазнительной юбкой мини, чтобы получить идеально сбалансированный образ. Жакет выбирайте одной длины с юбкой или чуть короче - это поможет сохранить правильные пропорции. В качестве обуви сюда отлично подойдут лоферы, балетки или остроносые туфли на невысоком каблуке, как на показе Prada.

Майка-алкголичка + джинсы прямого кроя

Главный хит этого лета - майка-алкоголичка отправляется с нами в осенний сезон. Причем носить ее предлагаем в самом очевидном, но от этого не менее стильном комбо - с джинсами. Одинаково эффектно будут смотреться как классический прямой крой, так и мешковатые модели. Матье Блази предлагает дополнить комбинацию рубашкой: ее можно повязать на бедрах, как на шоу Bottega Veneta, а в более прохладную погоду - надеть поверх майки.

Блуза с акцентными плечами + брюки-сигареты

Еще один хит сезона, который стоит начать носить уже сейчас - брюки-сигареты. После засилья оверсайза и посадки на бедрах, облегающая модель с высокой талией смотрится по-настоящему свежо. Брюки красиво подчеркнут талию и бедра, а если сочетать их с блузой с акцентными плечам - силуэт визуально станет еще более утонченным. Дополните наряд острогосыми лодочками, как у Saint Laurent, и получите нескучный и элегантный образ для деловых встреч или похода в театр.

Белая рубашка + "мужской" галстук

Еще один традиционно "мужской" элемент гардероба, который в грядущем сезоне станет настоящим маст-хэвом для женщин. Можно составить нарочито маскулинный образ с классическим брючным костюмом и парой лоферов, а можно снова сыграть на контрастах и дополнить комбо из рубашки и галстука - нарядной юбкой. Она может быть расшита пайетками, как у Valentino, или просто иметь яркий цвет. Комбо выйдет необычным, но при этом вполне подходящим для жизни.

Приталенный жакет + юбка-карандаш

В грядущем сезоне к нам вернется стиль ladylike, а вместе с ним силуэты с ярко выраженной талией, к длинные юбки и высокие каблуки. Комбо из приталенного жакета и пышной юбке в стиле new look придумал еще Кристиан Диор, и с тех пор дизайнеры не раз возвращались к этому культовому силуэту. Впрочем, если хотите сделать образ более строгим и универсальным, замените пышную юбку на "карандаш". Этот фасон - всегда беспроигрышный вариант.

thesymbol.ru