15 сентября 2023

15 сентября 2023 12:20

Форма сумки, которая всегда выглядит дорого

Akris осень-зима 2023/24

Вездесущая "тихая роскошь" не могла обойти аксессуары. Все вокруг стремятся выглядеть "дорого". И сумка - один из главных инструментов достижения этой цели. Она, соответственно, тоже должна быть "дорогой". И нет, речь не о ее реальной стоимости. Мы скорее про ощущения от ее внешнего вида и фактуры. Аксессуаров, которые помогут создать статусный образ, не так много. Но найти их легко. Для этого нужно лишь понимать сам принцип. Так какие же сумки выглядят дорого? лучше всего с этой задачей справляются лаконичные модели простой формы, выполненные в натуральных материалах - в основном коже и замше. Также Важен декор: чем его меньше, тем лучше. И, наконец, цветовая гамма: предпочтение отдаем естественным и нейтральным оттенкам: черному, коричневому, белому, бежевому, кремовому, темно-синему. Но есть еще одна деталь, которую в этом сезоне важно не упускать из виду.

Dior осень-зима 2023/24

И это форма и размер ручки. В этом сезоне самые модные сумки - модели top handle. Иными словами, на короткой округлой ручке. И это отличные новости. Ведь именно они добавляют аксессуару той самой "дороговизны", в поисках которой мы находимся вот уже не один сезон подряд. Почему? Все просто. Чем менее утилитарной выглядит сумка, тем "дороже" она воспринимается. А короткая ручка, которую нужно носить в ладони - это скорее декоративный элемент. Гораздо практичнее будет длинный и широкий плечевой ремень. Но, согласитесь, элемент непрактичности делает любой образ легче, изящнее и - да - "дороже". Так что делаем ставку на короткую ручку - ведь это так изящно. А референсы ищите у Dior, Prada, Hermes, Miu Miu, Alexander McQueen и других.

Prada осень-зима 2023/24

Hermes осень-зима 2023/24

Miu Miu осень-зима 2023/24

Louis Vuitton осень-зима 2023/24

Alexander McQueen осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


Просмотров: 133

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 727
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 973
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 288
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 877
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 719
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 421
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 508
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 928
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 010
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 290
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье