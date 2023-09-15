Форма сумки, которая всегда выглядит дорого

Вездесущая "тихая роскошь" не могла обойти аксессуары. Все вокруг стремятся выглядеть "дорого". И сумка - один из главных инструментов достижения этой цели. Она, соответственно, тоже должна быть "дорогой". И нет, речь не о ее реальной стоимости. Мы скорее про ощущения от ее внешнего вида и фактуры. Аксессуаров, которые помогут создать статусный образ, не так много. Но найти их легко. Для этого нужно лишь понимать сам принцип. Так какие же сумки выглядят дорого? лучше всего с этой задачей справляются лаконичные модели простой формы, выполненные в натуральных материалах - в основном коже и замше. Также Важен декор: чем его меньше, тем лучше. И, наконец, цветовая гамма: предпочтение отдаем естественным и нейтральным оттенкам: черному, коричневому, белому, бежевому, кремовому, темно-синему. Но есть еще одна деталь, которую в этом сезоне важно не упускать из виду.

И это форма и размер ручки. В этом сезоне самые модные сумки - модели top handle. Иными словами, на короткой округлой ручке. И это отличные новости. Ведь именно они добавляют аксессуару той самой "дороговизны", в поисках которой мы находимся вот уже не один сезон подряд. Почему? Все просто. Чем менее утилитарной выглядит сумка, тем "дороже" она воспринимается. А короткая ручка, которую нужно носить в ладони - это скорее декоративный элемент. Гораздо практичнее будет длинный и широкий плечевой ремень. Но, согласитесь, элемент непрактичности делает любой образ легче, изящнее и - да - "дороже". Так что делаем ставку на короткую ручку - ведь это так изящно. А референсы ищите у Dior, Prada, Hermes, Miu Miu, Alexander McQueen и других.

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