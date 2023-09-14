Как выглядит самая модная куртка осени

Наш суровый климат заставляет задумываться о покупке верхней одежды еще в конце лета. Причем выбрать правильную модель не так-то просто. Между летней ветровкой и толстым зимним пуховиком есть еще много переходных вариантов. Самой универсальной и трендовой моделью на протяжении нескольких сезонов остается стеганая куртка. А при разумном подходе к многослойности она с легкостью сможет заменить и другие виды верхней одежды.

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В сентябре стеганые куртки стоит комбинировать с классическими прямыми джинсами и белыми кедами. Многие инфлюенсеры дополняют это беспроигрышное сочетание сумкой на цепочке и бейсболкой. Такой лук идеально подойдет для осенних прогулок. А вот в поездку за город лучше надеть просторный джемпер или трикотажную водолазку. И то, и другое прекрасно смотрится с куртками-оверсайз. Пригодится стеганая куртка и в теплые сентябрьские дни. Правда, в этом случае предпочтение лучше отдавать моделям с укороченным рукавом.

Куртку лучше выбирать достаточно свободного кроя: это позволит комбинировать ее как с тонкими кашемировыми водолазками, так и с объемными худи с капюшоном. Исторически сложилось, что самый популярный цвет для стеганой куртки - хаки или болотный. Он достаточно универсальный, практичный и, что самое главное, вневременной. Едва ли вы будете покупать новую стеганую куртку каждый сезон, а модель болотного цвета точно не потеряет своей актуальности. Другой вариант - куртка черного цвета. Здесь излишни любые комментарии: кажется, более оптимального цвета просто не придумать.

Наряду с классическими черными куртками прямого кроя новой классикой стали бежевые, песочные и шоколадные стеганые куртки. Они помогут создать элегантный образ, напоминающий о загородных луках королевской семьи. Помимо "безопасных" классических цветов в этом сезоне актуальны пастельные оттенки: салатовый, нежно-розовый, красный. Не стоит пренебрегать и принтами - шахматная клетка, виши и пейсли в этом сезоне актуальны как никогда.

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