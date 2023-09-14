Осенняя классика: как стильно сочетать шерстяной жакет с любимыми вещами из гардероба

Классический шерстяной жакет - осенняя покупка первой необходимости. Он идет всем, уместен в любой ситуации и никогда не подводит. Правда, многим такой выбор может показаться скучным. Но мы готовы развеять этот миф. Даже такую базовую вещь можно носить необычно, сочетая с нетривиальными предметами гардероба. Показываем, как это сделать на пяти наглядных примерах.

С кожаными брюками

Один из самых простых, но эффектных способов оживить вечную классику - заменить костюмные брюки на кожаные. На фоне противоположной фактуры жакет из шерсти заиграет по-новому, особенно если выдержать лук в контрастных оттенках. Дополните это комбо изящными туфлями-слингбэками или ботильонами на шпильке - и вы готовы к выходу. Только не забудьте удобную вместительную сумку: благо они тоже в тренде.

С брюками в клетку

Немного иронии строгому жакету добавят брюки из клетки - особенно если это не классический костюмный принт, а более легкомысленная и "летняя" клетка виши. Все, что понадобится вам для завершения такого образа - базовые лоферы, сумка простой формы и белая майка-алкоголичка, которая в этом сезоне вырвалась из базового гардероба в число основных трендов.

С цветочным платьем-макси

Еще один способ гарантированно "сбить спесь" со строгого костюмного жакета - накинуть его поверх легкомысленного цветочного платья длины макси. Романтичный принт с цветами сразу же сделает ваш образ легче и воздушнее. А "плечистый" жакет маскулинного кроя из плотной шерсти, в свою очередь, уравновесит лук и не даст скатиться в избитое амплуа "Тургеневской девушки".

С короткими шортами и высокими сапогами

Как сделать классический строгий жакет дерзким? Очень просто: дополните его короткими шортами. Например, кожаными. Завершающий штрих - высокие сапоги (классические или даже рок-н-рольные казаки). В таком виде можно хоть на свидание, хоть на выставку современного искусства, хоть на рок-фестиваль. А вот в офис не советовали бы: строгости жакета едва ли хватит для того, чтобы компенсировать дерзость коротких шорт.

В качестве платья

Пожалуй, самый дерзкий вариант стилизации из нашей подборки. Для него потребуется определенная смелость - но, поверьте, оно того стоит. Эффект будет сногсшибательным. Главное выбрать жакет маскулинного кроя, длина которого позволяет такую вольность: иначе вы рискуете чувствовать себя скованно и некомфортно, а это будет мешать. И главные аксессуары к такому луку: улыбка и уверенность в себе. С ними точно все получится.

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