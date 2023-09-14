Модная шпаргалка: как правильно носить пальто с кроссовками

Пальто и кроссовки могут показаться вещами из разных вселенных. Классика и спорт - что между ними может быть общего? Впрочем, современная мода - это одна сплошная эклектика. Сочетание несочетаемого - любимый прием стилистов и модных инфлюенсеров, который уже стал таким же привычным, как когда-то - комбо юбки-карандаш и лодочек на шпильке. Сегодня классическим пальто в сочетании с расслабленными кроссовками уже едва ли кого-то удивишь, но оно далеко не всегда смотрится гармонично. Рассказываем, как практиковать это сочетание, чтобы выглядеть действительно стильно и избежать неловких шуток про "физру последним уроком".

Во-первых, важно сочетание объемов. Чем более объемное на вас пальто, тем более массивными должны быть кроссовки. Только так вы сможете избежать диспропорции в силуэте. Во-вторых, обращайте внимание на длину верхней одежды. С пальто в пол, опять же, здорово смотрятся массивные ретро-кроссовки в духе 80-х - а вот к вариантам до колена отлично подойдут более лаконичные модели (например, adidas Gazelle и Samba). Не стоит забывать и о цветовой гамме: связать детали образа между собой поможет именно она. А примеры для вдохновения ищите в нашей подборке образов от модных инфлюенсеров и звезд: они подскажут, какой наряд выбрать, если вы сомневаетесь.

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