Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил главные тренды в одежде на осень 2023 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий материал появился на сайте NEWS.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне модными окажутся кожаные изделия, джинсы, элегантная обувь, сапоги-казаки и ботильоны. При этом он отметил, что не стоит уделять много внимания спортивной одежде.

Кроме того, Лисовец призвал не бояться экспериментировать с цветами и принтами. "Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 1970-х и остаются 1990-е года. Не боимся носить летние яркие цвета: салатовый, желтый, оранжевый", - пояснил стилист и уточнил, что актуальными также станут большие сумки.