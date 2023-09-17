17 сентября 2023

17 сентября 2023 13:04

Главные тренды в одежде на осень

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил главные тренды в одежде на осень 2023 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий материал появился на сайте NEWS.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне модными окажутся кожаные изделия, джинсы, элегантная обувь, сапоги-казаки и ботильоны. При этом он отметил, что не стоит уделять много внимания спортивной одежде.

Кроме того, Лисовец призвал не бояться экспериментировать с цветами и принтами. "Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 1970-х и остаются 1990-е года. Не боимся носить летние яркие цвета: салатовый, желтый, оранжевый", - пояснил стилист и уточнил, что актуальными также станут большие сумки.


Просмотров: 141

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 753
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 001
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 314
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 904
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 749
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 445
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 536
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 953
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 035
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 314
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье