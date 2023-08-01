Самые модные сумки осени, которые пригодятся уже сейчас

Осень все ближе, и несмотря на нежелание расставаться с летом, нам уже не терпится примерить главные тренды наступающего сезона. И если для кожаных курток и меха пока слишком жарко, трендовые осенние аксессуары можно начать носить уже сейчас. Например, сумки. В коллекциях дизайнеров нашлось немало интересных опций, однако наше внимание привлекли овесрайз-клатчи. Эта сумка изначально задумывалась очень миниатюрной, чтобы в нее поместилось все необходимое для вечернего выхода. Теперь с клатчем смело можно отправляться в офис - в нем точно найдется место и для ноутбука, и для ежедневника, и еще для десятка разных мелочей.

Огромные клатчи уже активно носят звездные модницы. Например, Виктория Бекхэм пришла на показ Jacquemus в Версале в тотал-луке с оверсайз-клатчем собственного бренда насыщенного графитового цвета. А Кендалл Дженнер папарацци поймали на улицах французской столицы с сумкой Bottega Veneta кофейного оттенка буквально спустя пару дней. Впрочем, такой клатч-оверсайз легко впишется и в более простой лук. Дополнить им можно и брючный костюм, и простую комбинацию из джинсов и футболки - он станет яркой деталью в базовом луке и добавит ему изюминку. Именно с этой целью дизайнеры использовали яркие клатчи на подиумах - крупные сумки насыщенных оттенков дополняли самые простые и базовые образы, заставляя их заиграть новыми красками. Это отличный лайфхак для тех, кто хочет начать одеваться ярче, но пока не готов внести кардинальные изменения в свой гардероб.

thesymbol.ru