9 июля 2023

9 июля 2023 14:05

Самая модная прическа лета 2023 года

Журналисты Glamour назвали самую модную прическу лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что в текущем сезоне актуальность обрела укладка glazed donut ("глазированный пончик"). Парикмахер Лорен Дейл объяснила, что для создания данной прически необходимо нанести на волосы средство, которое борется с пушком, а также добавляет прядям блеск.

"Ваши волосы должны сиять так, чтобы имитировать пончик. Просто нанесите средство на мокрые волосы и высушите феном - укладка готова", - высказалась собеседница издания и обратила внимание читателей на то, что упомянутому тренду последовала супермодель Хейли Бибер.


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