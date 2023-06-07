Да, этим летом можно носить рваные джинсы. Вот самые модные способы

Джинсов в гардеробе много не бывает. Эти брюки из плотной ткани, изначально придуманные в качестве рабочей одежды для шахтеров, сейчас найдутся в арсенале у каждого. Есть вневременные модели, которые не покидают нас из года в год, а есть - трендовые. В прошлом сезоне вместе с остальными тенденциями нулевых на модную арену ожидаемо вернулись рваные джинсы. При этом, чтобы в 2023 году выглядеть актуально в такой вещи, ее важно правильно сочетать с другой одеждой. К счастью, дизайнеры и герои стритстайла прекрасно знают, как это делать, а мы предлагаем брать с них пример.

Для начала необходимо понять, какие именно рваные джинсы в моде в этом сезоне. Забудьте об узких моделях, а тем более облегающих скинни. Последнее хоть и понемногу возвращаются на модную арену, но все же в целом виде. Так что в первую очередь рекомендуем обратить внимание на длинные широкие модели - именно такие мы увидели на подиумах. Глобально есть два способа носить рваные джинсы. Первый - сочетать их с такими же "хулиганскими" вещами, укороченными топами с принтами, кожаными косухами и грубыми ботинками. Получится яркий целостный образ, тем более что гранж снова актуален. Другой вариант - игра на контрастах. Широкие джинсы с дырами на коленях или бедрах носите с хлопковыми сорочками с отложным воротником, костюмными или твидовыми жакетами, летящими блузами в рюшах и обязательно туфлями на каблуке. Такое сочетание несочетаемых на первый взгляд вещей поможет создать действительно эффектный и очень гармоничный образ. Главное - не бояться экспериментов.

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