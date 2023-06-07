7 июня 2023

7 июня 2023 13:54

7 летних трендов, которые могут не подойти твоей фигуре - совет профессионального стилиста

7 летних трендов, которые могут не подойти твоей фигуре: совет профессионального стилиста

Как же хочется блеснуть в самых горячих трендах в самые жаркие дни! Но не всякую новинку можно взять и сразу надеть: чтобы впечатление от образа было отличным, необходимо подбирать одежду под тип фигуры. А если проигнорировать особенности собственного телосложения, получится модная нелепица.

Давай разберем семь летних трендов с точки зрения их параметров и сразу же решим, стоит ли тебе записывать их в свой виш-лист. И помогать нам будет модный эксперт и стилист Валерия Малькова.

Тренд на открытый живот

Открытый живот подразумевает либо наличие рельефа, либо просто отсутствие вообще каких бы то ни было форм. Поэтому если ты переживаешь о том, как будешь смотреться, и сомневаешься, что твой живот подходит под этот тренд,  - не экспериментируй с ним. Сюда же можем отнести кроп-топы и вырезы в области талии: действительно, ради собственного спокойствия и комфорта проще такие модели пропустить. 

Что делать? Если все-таки горишь желанием приручить заниженную талию и короткие топы, надевай сверху также популярные сейчас прозрачные вещи или сетку в виде топа или платья.

Плиссе 

Очень часто видим юбки в складку не только на подиумах, но и в обычных магазинах. Тем не менее, такой тип драпировки не подойдет девушкам с округлыми формами, так как  само плиссе подразумевает прямые линии. Поэтому, если ты обладательница талии и выраженных бедер, пропусти тренд на плиссе и сфокусируйся на кроше - мягкое вязание будет  хорошо подчеркивать твои изгибы.  

Что делать? Если ты все же хочешь внедрить плиссе в гардероб, выбирай варианты изделий из тонких тканей - они будут мягче "струиться" вокруг фигуры.

Длина мини

Здесь несколько факторов, которые могут указывать на то, что этот тренд не следует выбирать. Во - первых, сама форма ног не всегда соответствует такой длине. Во-вторых, такой вид одежды может не соответствовать дресс-коду или уместности. И в-третьих,  пожалуй самый главный фактор, который стоит учитывать при выборе мини - несоответствие тренда вашему типажу в принципе. Дело в том, что для девушек высокого роста, длина в принципе не подходит, она визуально режет длину ног. 

Что делать ? Выбирать длину макси или надевать сверху более длинный вариант юбки или платья, прозрачные или вязаные.   

Юбка с низкой посадкой 

Как и джинсы с низкой посадкой, такие модели не лучшим образом влияют на длину ног. Даже если это юбка макси, твой рост все равно будет укорочен, а драгоценные сантиметры визуально "съедятся".   

Что делать? Выбирать юбки на средней и высокой посадке. Такой вариант кроя - уже хорошо зарекомендовавшая себя классика, она всегда будет в тренде.

Корсеты 

Тренд точно не подойдет девушкам с объемным бюстом, так как корсеты, вопреки сложившемуся мнению, не утягивают грудь, а подчеркивают. Поэтому, если не хочешь фокусировать внимание на области груди, лучше пройти мимо корсетов.  

Что делать? Посети услугу бра-фиттинга, специалисты точно "упакуют" твою грудь и помогут подобрать нужный лиф. И тогда можно примерить мягкий корсет, который не изменит форму груди.

Карго / накладные карманы 

Недавно со студентами-стилистами моего курса в Fashion Factory мы как раз изучали этот тренд: он комфортный, но отнюдь не универсальный. Дело в том, что  карманы на одежде всегда работают на увеличение объемов: карманы на блузке увеличивают область плечей и грудь, а на юбке или брюках - бедра и талию.  

Что делать? Если ты не собираешься увеличивать плечи или бедра, откажись от карго и отдай предпочтение одежде с потайными или втачными карманами.

Мягкий пиджак / костюмная двойка

Этот тренд - продолжение моды на оверсайз. Мягкие силуэты захватили даже офисные костюмы и пиджаки. Но, как и другие модные веяния, тренд на "бесформенность" подходит не всем.  Например, на девушках с выраженной талией он будет смотреться, как мешок.   

Что делать? Выбирать приталенные модели жакетов или отдать предпочтение свитшотам - они лучше гармонируют с фигурами данного типа. Ну, а если очень хочется носить именно популярный мешковатый пиджак, добавь сверху ремень или пояс.

И самое главное: перед тем как выдвигаться на кассу, всегда критически всматривайся в отражение в зеркале: действительно ли эта трефовая вещица идет именно тебе, или ты просто "загорелась" идеей, посмотрев ее у любимого фэшн-блогера? В конце концов, тренды приходят и уходят, а уверенность, которую придает качественная одежда по фигуре, всегда будет в моде!

thevoicemag.ru


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