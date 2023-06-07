7 июня 2023

7 июня 2023 09:24

Не только белая футболка: с чем носить рубашку-поло

Базовый гардероб - штука противоречивая. С одной стороны, он выручает в тех непонятных ситуациях, когда не знаешь, что надеть. С другой - рискует быстро приесться и наскучить. В какой-то момент все эти белые футболки, голубые джинсы прямого кроя и оксфордские рубашки становятся такими привычными, что попросту надоедают. И хочется найти какую-то альтернативу этим вещам. Такую же понятную и универсальную, но менее избитую. К счастью, такие варианты действительно существуют. Базовую футболку, например, успешно заменит рубашка-поло - такая же удобная и простая в сочетаниях, но чуть менее избитая. Рассказываем, с чем ее стоит носить.

Бывшие когда-то предметом исключительно мужского гардероба, рубашки-поло за последние годы стали настоящим маст-хэвом жительниц больших городов. В этом сезоне советуем комбинировать укороченные рубашки-поло с объемными жакетами, а более непринужденные модели-оверсайз будут отлично смотреться с классическим брюками или джинсами. Особенно советуем присмотреться к ярким поло, которые могут стать отличным цветовым акцентом или дополнительным слоем монохромного образа. Одним словом, возможны самые разные варианты. Поло может как сыграть роль нейтрального холста, на котором вы будете "рисовать" свой образ, так и выступить в качестве самостоятельного акцента, не требующего дополнительной поддержки. Выбор лишь за вами.

thesymbol.ru


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