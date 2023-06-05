5 моделей летней обуви без каблуков, которые выглядят «дорого»

Летняя обувь должна быть удобной - как ни крути, переносить знойную погоду и палящее солнце лучше в ощущении полного комфорта. И мы уже давно выяснили, что даже устойчивый каблук или массивная танкетка не могут в этом соревноваться с моделями обуви на плоском ходу. А может ли такая обувь выглядеть "дорого". Разумеется! Вот целых 5 моделей, которые отвечают этому критерию без необходимости жертвовать комфортом.

Слингбэки с острым мысом

Эта модель туфель с закрытым мысом, открытой пяткой и изящным ремешком над ней переживает очередной всплеск популярности. Причем касается это как моделей на шпильках, так и удобных опций на плоском ходу. Выглядят они не менее (а зачастую и более) выигрышно. А уж если выбрать слингбэки с острым мысом, то вы получите еще один дополнительный бонус: визуальный эффект бесконечно длинных ног.

Вьетнамки из кожи

Расслабленные вьетнамки давно перестали быть исключительно пляжной обувью и успешно "перекочевали" в повседневный летний гардероб. Чтобы пара вьетнамок гарантированно выглядела "дорого", выбирайте максимально простой дизайн без дополнительного декора. В идеале пара такой обуви должна быть выполнена из кожи, а не резины или силикона. Тогда она точно будет уместна за пределами пляжа или бассейна.

Балетки "мэри-джейн"

В этих балетках есть что-то по-детски трогательное: они напоминают обувь, которую обычно носят маленькие девочки. Вероятно, их популярность вытекает из тренда под названием "кидкор", переосмысляющего атрибуты детства на модный лад. И хотя к ним буквально просятся нарядные пышные платья, кружева и оборки, продвинутые модницы предпочитают играть на контрасте - и сочетают их с небрежными джинсами, широкими брюками и оверсайз-рубашками. Кстати, в такой компании этот дизайн выглядит даже актуальнее, "острее" и, что важнее всего для нас, "дороже". Но окончательный выбор, разумеется, только за вами.

Белые кеды

Эпоха ugly shoes прошла: на подиумах мы видим все меньше массивных кроссовок и отсылок к стритвиру, который с легкой руки Демны Гвасалии захватил модный мир несколько лет назад. Теперь любимая модель спортивной обуви дизайнеров - простые теннисные кеды. Это абсолютно универсальная пара обуви, которая подходит к любой одежде от брючного костюма и платья до трикотажных треников и брюк карго. Особенно, если сделать выбор в пользу моделей белого цвета. Они никогда не теряют актуальности, так что носить их можно будет далеко не один сезон. А главное - они в любой ситуации выглядят абсолютно уместно.

Рыбацкие сандалии

Это сандалии на плоском ходу и с закрытым мысом, состоящие из многочисленных кожаных ремешков. И нет, носят их отнюдь не только (и не столько) рыбаки. "Рыбацкие" сандалии - это идеальный компромисс между элегантностью закрытой обуви и удобством летних шлепанцев. К тому же они абсолютно универсальны: носить их можно и с джинсами, и с шортами, и со строгим брючным костюмом, и с расслабленными брюками палаццо, и даже с изящными женственными платьями.

thesymbol.ru