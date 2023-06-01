Как нельзя выбирать обувь

Обувь - важный элемент любого образа. Правильно подобранная пара с легкостью преобразит даже самый базовый лук, а если ошибиться при подборе - свою привлекательность потеряет любой стильный аутфит. Рассказываем, о распространенных грубых ошибках при выборе обуви.

Погоня за трендами

Самая трендовая пара, которая прямо сейчас есть у каждого инфлюенсера, скорее всего очень быстро потеряет актуальность. Главный тренд 2023 года - отказ от погони за трендами. Так что лучше инвестировать в качественную пару базового дизайна, которая не выйдет не только из строя, но и из моды в ближайшие несколько сезонов. О таких парах мы рассказывали здесь.

Много декора

Даже беглого взгляда на последние коллекции достаточно для того, чтобы понять: современная мода стремится к минимализму. Так что обувь кричащих оттенков (особенно неоновых) с большим количеством декора и крупных деталей едва ли будет смотреться актуально. Да и вписать такую пару в большое количество образов у вас едва ли выйдет.

Красота выше комфорта

Если вы увидели в магазине пару мечты, а при примерке она вам не подошла, от покупки лучше отказаться. Во-первых, носка "тех самых" туфель не доставит вам удовольствия. Во-вторых, дискомфорт, который вы испытываете, будет заметен не только вам, но и окружающим, - как минимум отразится на походке. А это точно испортит внешний вид образа в целом. В конце концов, такая обувь наверняка окажется где-то на верхней полке шкафа.

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