Больше не модно: какие платья не стоит носить летом 2023

Бандажные

Внулевые и начале 2010-х бандажные платья Herve Leger были в гардеробе каждой уважающей себя звезды - от Пэрис Хилтон до Ким Кардашьян. Их ценили за то, что они не только идеально держали форму футляра и соблазнительно облегали все изгибы тела, но и обладали приятным корректирующим эффектом (эластичная ткань подтягивает фигуру). С тех пор утекло много воды, а бандажные платья попали в немилость модной индустрии и стали считаться не только антитрендом, но и признаком дурного вкуса. Пока не помогли никакие попытки их реанимировать: не сработали ни выходы звезд, ни общая волна возвращения трендов 2000-х.

С баской

Несмотря на то, что эти платья помогают создать гармоничный силуэт "песочные часы", из списков трендов они пока исключены. Виной тому их чрезмерная популярность в начале 2010-х: тогда они появились в коллекциях каждого второго бренда - от дизайнерских до масс-маркета. Из-за этого стали такой яркой приметой времени, что попросту не пережили очередной виток модной повестки. Уверены: рано или поздно их время вернется. А пока стоит отложить их на самую дальнюю полку шкафа.

"Школьные"

Тема школьной формы никогда не выходит из моды: дизайнеры продолжают интерпретировать ее сезон за сезоном. Однако "школьные" платья приталенного облегающего кроя с белыми отложными воротничками, бывшие лет 7-10 назад в гардеробах всех героинь стритстайла, за это время успели устареть и выйти из моды. На смену им пришли похожие опции, но более объемных силуэтов.

С диджитал-принтом

В начале 2010-х были невероятно популярны платья с яркими и футуристичными диджитал-принтами - такими особенно славились бренды Peter Pilotto, Mary Katranzou и Alexander McQueen. Правда, с тех пор этот прием, выглядевший свежим и необычным, приелся и стал вызывать совсем другие эмоции. Поэтому пока лучше выбирать принты с другим настроением. Например, с фотографиями.

Неоновые

То же касается и платьев ярких неоновых оттенков. Пик их популярности миновал в прошлом году - так что пока от них стоит отказаться. Зато аксессуары в "кислотных" цветах все еще могут быть весьма кстати , так что если вы хотите добавить ему красок, то делайте ставку на эти детали.

thesymbol.ru