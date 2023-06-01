1 июня 2023

1 июня 2023 09:14

5 главных трендов с красных дорожек Каннского кинофестиваля

Натали Портман

Каннский кинофестиваль - все! Основные итоги подведены, имена победителей названы. Осталось лишь в последний раз вернуться к модной составляющей минувшего праздника кино. Мы внимательно следили за всеми звездными выходами на каннских красных дорожках, чтобы определить основные тренды. И обнаружили целых 5 тенденций, которые определенно достойны вашего внимания. Кстати , некоторые из них - довольно неожиданные. Но обо всем по очереди.

Черно-белое кино

Кейт Бланшетт

Черно-белых фильмов в программе Каннского кинофестиваля в этот раз не было, зато на красной дорожке хватало черно-белых выходов. Кейт Бланшетт в Louis Vuitton, Аня Рубик в Saint Laurent, Эммануэль Беар в Balmain и Грейс Элизабет взяли на себя непростую миссию: доказать, что это сочетание оттенков может выглядеть нескучно. С задачей все справились блестяще. И подкинули нам идеи, как можно по-новому обыграть привычную классику.

Красный прекрасный

Алекса Чанг

Ева Лоногория

Желающих одеться в цвет ковровой дорожки хватает на любых мероприятиях - и 76-й Каннский кинофестиваль не стал исключением. Все оттенки алого в этот раз выбрали Алекса Чанг, Ума Турман, Дженнифер Лоуренс, Симона Табаско, Ева Лонгория и многие другие. И не прогадали: пожалуй, ничего эффектнее красного платья для таких случаев еще не придумали.

Как в сказке

Эль Фаннинг

Пышные платья сказочных принцесс - неизменный тренд каждой красной дорожки. Но в Каннах в этом году он развернулся особенно широко. Возможно, тревожные новостные сводки заставили звезд уйти в тотальный эскапизм. Возможно, все просто в очередной раз вспомнили о том, как важно иногда позволять себе одеваться легкомысленно (в хорошем смысле этого слова). Так или иначе, платья принцесс на Эль Фаннинг и Эльзе Хоск нас весьма впечатлили. Впрочем, больше всего внимания досталось Натали Портман: на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" она появилась в культовом платье Junon из коллекции Dior 1949 года, которое мастера ателье Дома повторили специально для этого выхода.

Все напоказ

Айрис Лоу

Скарлетт Йоханссон

Микротренд из разряда неожиданных. К бельевым мотивам в моде мы уже привыкли, но на красной дорожке они все еще в новинку. Даже несмотря на то, что еще в 1991 году Мадонна появилась на одной из премьер в Каннах буквально в нижнем белье. Платья Скарлетт Йоханссон, Сидни Суини и Роузи Хантингтон-Уайтли с торчащими бра были куда менее смелыми, но все же взбодрили чинную каннскую публику.

На плоском ходу

Дженнифер Лоуренс

Джейн Фонда

К лагерю Ирины Шейк, которая упорно отказывается носить каблуки на красной дорожке, в этот раз примкнули Дженнифер Лоуренс и Джейн Фонда. Первая сменила атласные туфли на высоких шпильках на простые вьетнамки, а вторая изначально пришла на церемонию закрытия в изящных балетках, которые смотрелись ничуть не хуже каких-нибудь лодочек.

thesymbol.ru


Просмотров: 80

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 304
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 702
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 092
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 658
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 252
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 101
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 210
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 707
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 751
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 947
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье