5 главных трендов с красных дорожек Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль - все! Основные итоги подведены, имена победителей названы. Осталось лишь в последний раз вернуться к модной составляющей минувшего праздника кино. Мы внимательно следили за всеми звездными выходами на каннских красных дорожках, чтобы определить основные тренды. И обнаружили целых 5 тенденций, которые определенно достойны вашего внимания. Кстати , некоторые из них - довольно неожиданные. Но обо всем по очереди.

Черно-белое кино

Черно-белых фильмов в программе Каннского кинофестиваля в этот раз не было, зато на красной дорожке хватало черно-белых выходов. Кейт Бланшетт в Louis Vuitton, Аня Рубик в Saint Laurent, Эммануэль Беар в Balmain и Грейс Элизабет взяли на себя непростую миссию: доказать, что это сочетание оттенков может выглядеть нескучно. С задачей все справились блестяще. И подкинули нам идеи, как можно по-новому обыграть привычную классику.

Красный прекрасный

Желающих одеться в цвет ковровой дорожки хватает на любых мероприятиях - и 76-й Каннский кинофестиваль не стал исключением. Все оттенки алого в этот раз выбрали Алекса Чанг, Ума Турман, Дженнифер Лоуренс, Симона Табаско, Ева Лонгория и многие другие. И не прогадали: пожалуй, ничего эффектнее красного платья для таких случаев еще не придумали.

Как в сказке

Пышные платья сказочных принцесс - неизменный тренд каждой красной дорожки. Но в Каннах в этом году он развернулся особенно широко. Возможно, тревожные новостные сводки заставили звезд уйти в тотальный эскапизм. Возможно, все просто в очередной раз вспомнили о том, как важно иногда позволять себе одеваться легкомысленно (в хорошем смысле этого слова). Так или иначе, платья принцесс на Эль Фаннинг и Эльзе Хоск нас весьма впечатлили. Впрочем, больше всего внимания досталось Натали Портман: на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" она появилась в культовом платье Junon из коллекции Dior 1949 года, которое мастера ателье Дома повторили специально для этого выхода.

Все напоказ

Микротренд из разряда неожиданных. К бельевым мотивам в моде мы уже привыкли, но на красной дорожке они все еще в новинку. Даже несмотря на то, что еще в 1991 году Мадонна появилась на одной из премьер в Каннах буквально в нижнем белье. Платья Скарлетт Йоханссон, Сидни Суини и Роузи Хантингтон-Уайтли с торчащими бра были куда менее смелыми, но все же взбодрили чинную каннскую публику.

На плоском ходу

К лагерю Ирины Шейк, которая упорно отказывается носить каблуки на красной дорожке, в этот раз примкнули Дженнифер Лоуренс и Джейн Фонда. Первая сменила атласные туфли на высоких шпильках на простые вьетнамки, а вторая изначально пришла на церемонию закрытия в изящных балетках, которые смотрелись ничуть не хуже каких-нибудь лодочек.

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