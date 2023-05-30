30 мая 2023

30 мая 2023 16:02

5 базовых моделей «верха», которые подойдут к любому «низу»

Сезонные новинки - это хорошо. Но мало что приносит такое удовлетворение, как покупка по-настоящему универсальных вещей. Та самая база гардероба, которая сочетается со всем и никогда не выходит из моды, обычно радует больше всего. Сегодня мы расскажем именно о ней. Вот 5 моделей "верха", которые подойдут к любому "низу". Они помогут вам собрать собственный гардероб-конструктор, все элементы которого отлично сочетаются между собой.

"Мужская" рубашка

Прием с "украденной" из мужского гардероба объемной рубашкой стар, как мир. Тем не менее, он не теряет актуальности с годами. Это именно та вещь, которая одинаково классно смотрится с чем угодно - от строгих брюк до женственных юбок-карандаш и бунтарских рваных джинсов. А еще можно придумать десятки способов стилизации этого предмета гардероба: завязывать на узел под грудью, закатывать рукава, носить навыпуск и в заправку, поверх водолазок и футболок... Вариантов великое множество.

Майка-алкоголичка

Базовый топ с ироничным названием вырвался в число основных трендов прошлой осенью: стараниями Prada и Bottega Veneta самая простая майка превратилась в самый настоящий объект желания. Причины понятны: ее можно носить с чем угодно. Самое логичное сочетание - с джинсами. Но, как мы выяснили на примере звезд стритстайла, ничуть не хуже она выглядит с нарядными пышными юбками, перьями и пайетками.

Серый джемпер

Роль универсального "верха" для прохладной погоды на себя возьмет простой серый джемпер. Именно он смотрится одинаково здорово и с джинсами, и с юбками, и даже с шерстяными или кожаными шортами. Можно надеть его и поверх шелковой комбинации, чтобы создать дополнительный теплый слой и использовать ее в качестве юбки.

Трикотажный топ в рубчик

Лучшая альтернатива белой майке - трикотажный топ в рубчик. Он не уступает ей по части универсальности, но добавляет образу дополнительное измерение в плане фактур. Сочетайте его с чем угодно - и самостоятельно, и в качестве дополнитедьного слоя.

Джинсовая рубашка

А вот рубашка из денима благополучно заменит вам простую белую или голубую, если они успели наскучить. Классический вариант стилизации - с джинсами, но возможны еще десятки разных опций.

thesymbol.ru


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