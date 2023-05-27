27 мая 2023

27 мая 2023 09:19

Как красиво повязать платок на голове

Шелковый платок - один из самых функциональных элементов женского гардероба. Его можно носить на шее, в качестве пояса, топа, резинки для волос, украшения на сумку и, конечно же, головного убора. Причем завязывать его можно самыми разными способами. Для более дерзкого образа платок стоит расположить так, чтобы он закрывал лоб, а концы - завязать сзади - выйдет стильная бандана. Другой вариант, называемый на западе babushka, - с завязанными под подбородком концами. Однако в этом весенне-летнем сезоне мы предлагаем куда более элегантный вариант, который в свое время обожали Грейс Келли и Элизабет Тейлор, а теперь носят главные модницы современности. 

Кендалл Дженнер

Шелковый платок - один из самых функциональных элементов женского гардероба. Его можно носить на шее, в качестве пояса, топа, резинки для волос, украшения на сумку и, конечно же, головного убора. Причем завязывать его можно самыми разными способами. Для более дерзкого образа платок стоит расположить так, чтобы он закрывал лоб, а концы - завязать сзади - выйдет стильная бандана. Другой вариант, называемый на западе babushka, - с завязанными под подбородком концами. Однако в этом весенне-летнем сезоне мы предлагаем куда более элегантный вариант, который в свое время обожали Грейс Келли и Элизабет Тейлор, а теперь носят главные модницы современности. 

Элизабет Тейлор

Итак, чтобы у вас получилось завязать платок, как настоящая леди, он должен быть достаточно большим. Маленькая бандана здесь никак не подойдет. Сначала сложите платок по диагонали, чтобы он образовал равносторонний треугольник. Затем накройте им голову таким образом, чтобы лоб был полностью открытым и слегка виднелись корни волос. Теперь оберните оба конца вокруг шеи и зафиксируйте сзади. Если оставшиеся концы достаточно длинные, их можно оставить свободными, а если они получились короткими и торчат в разные стороны, лучше заправить их внутрь - так вид получится более аккуратным. Лучше всего для этих целей подойдет платок из шелка - мягкая ткань скользит по волосам и не травмирует их, так что носить такой головной убор можно хоть каждый день. Особенно актуален платок будет летом, когда коже головы и волосам понадобится защита от ультрафиолета. Платок здорово дополнит образы с разнообразными платьями миди и макси и брючными костюмами, хотя базовый лук из джинсов и белой футболки тоже можно дополнить таким аксессуаром. В идеале - ярким и с принтом. 

Кендалл Дженнер

Диана Крюгер

thesymbol.ru


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