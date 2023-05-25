25 мая 2023

25 мая 2023 14:21

Как носить льняные брюки в пижамном стиле летом-2023

Невозможно представить себе летний гардероб без целого набора льняных вещей. Этот материал просто создан для жаркой погоды: он отлично дышит, не позволяет вам перегреваться, но выглядит при этом "дорого" и благородно, из-за чего одежду изо льна можно носить в абсолютно любых случаях. Один из летних маст-хэвов этого сезона - "пижамные" льняные брюки на резинке или завязках. Они куда комфортнее, чем классическая модель с молнией и пуговицами, но при этом все еще достаточно универсальные. О том, где такие брюки найти, мы уже рассказывали здесь, а теперь поговорим о том, с чем же их носить. 

Эль Фаннинг в Каннах

Самый простой и очевидный вариант - в составе "пижамы". То есть в паре с такой же свободной льняной рубашкой. Это может быть комплект, идеально сочетающийся по цвету, либо контрастные верх и низ - здесь все зависит от того, насколько вам нравится реальное сходство вашего лука с одеждой для сна. Рубашку также можно носить расстегнутой, надев под нее футболку или майку-алкоголичку. Впрочем, с "пижамными" льняными брюками можно составить и более строгие и элегантные образы. Например, добавить классический плечистый блейзер в мужском стиле. Его строгий крой создаст эффектный контраст, благодаря которому образ будет смотреться свежо и необычно. Также в ход можно пустить облегающие топы - они компенсируют свободный низ, а контраст объемов - сделает талию визуально тоньше. Что касается обуви - здесь вас и вовсе ничего не ограничивает. Поклонникам исключительного комфорта придется по вкусу сочетание "пижамных" брюк с кроссовками и въетнамками на плоской подошве. А если захочется добавить луку больше женственности - комбинируйте брюки с балетками. А вот от обуви на каблуке мы бы рекомендовали отказаться - за редким исключением ее будет очень сложно сочетать с такими брюками. 

thesymbol.ru


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