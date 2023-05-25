25 мая 2023

25 мая 2023 12:10

Что надеть на свадьбу маме невесты - ФОТО

Свадьба - волнительный день не только для невесты, но и для ее семьи. Особенно мамы. Отдельное место в ее внушительном списке дел по подготовке к этому важному торжеству занимает поиск правильного наряда. При этом стоит сразу несколько задач, которыми никак нельзя пренебречь: выглядеть нарядно, соответствовать случаю, соблюсти дресс-код, если он есть, и, конечно, не затмить собственную дочь, ведь это ее день. Но мы готовы попробовать облегчить вашу задачу. Вот 4 готовых образа, которые как минимум соответствуют заявленному поводу. Выбирайте из них тот, что подходит именно вам.

Маленькое черное платье

Карин Ройтфельд

Вечная классика, уместная практически в любой ситуации. Во всяком случае, черное платье силуэта "футляр" или "комбинация" еще никого не подвело ни на одном торжественном мероприятии. Поэтому если не знаете, что надеть, то остановите свой выбор именно на нем. Гарантируем: не ошибетесь.

Нарядная блузка + брюки

Мишель Пфайффер

Если в предпраздничных хлопотах вы забыли о собственном наряде и вынуждены собирать образ за считанные часы до торжества из подручных средств, то этот вариант для вас. Понадобятся лишь две вещи, которые наверняка есть в вашем гардеробе: хорошо сидящие черные брюки и любая нарядная блузка - например, с бантом, кружевом или романтичными оборками. Черно-белая гамма и классический силуэт - всегда хорошая идея.

Брючный костюм

Шэрон Стоун

И еще одна идея образа, которая не требует срочного похода на шопинг. Брючный костюм может выглядеть как строго, так и нарядно - все зависит от стилизации. Поэтому попробуйте дополнить его крупными украшениями, вечерним клатчем и туфлями на высоких каблуках - и получите торжественный лук.

Платье-кейп

Грес Ганем

Если же вы все-таки хотите добавить образу немного драмы (в конце концов, когда, как не на свадьбе собственной дочери?), то рассмотрите платье-кейп. С одной стороны, оно смотрится уместно и нарядно. С другой - не сковывает движений и позволит вам принимать самое активное участие в празднике. Звучит как идеальный вариант, не так ли?

thesymbol.ru


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