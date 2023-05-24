24 мая 2023

24 мая 2023 16:35

Модный гороскоп: что носить каждому знаку зодиака летом 2023

No. 21 весна-лето 2023

Вэтом сезоне весенне-летние коллекции порадовали нас разнообразием трендов. И это отлично, ведь среди такого количества опций каждый абсолютно точно сможет найти себе вещь по душе. Чтобы не потеряться во всем многообразии вариантов, можно спросить совета у подруги, вдохновиться готовыми образами модных инфлюенсеров, а можно - прислушаться к себе. Точнее, выбрать идеальный летний тренд в соотвествии со своим знаком зодиака. Ниже вас ждет модный гороскоп на лето 2023. 

Весы

Dries Van Noten весна-лето 2023

Весы ценят практичность, но и от трендов отставать не готовы. Отличным выбором для этих представителей астромира станет костюм с шортами - вещь, идеально подходящая для любого случая. Летняя версия бессмертного powersuit пригодится Весам и в офисе, и на свидании, и на вечеринке.

Скорпион

Tory Burch весна-лето 2023

Соблазнительные прозрачные вещи, кажется, специально были созданы для Скорпионов. Причем вместо бежевого белья и платьев-чехлов под них этим летом советуем носить контрастное белье, ведь это один из главных трендов сезона. Чтобы наряд не вышел слишком вызывающим, прозрачные вещи можно комбинировать с "мужскими" пиджаками и грубым денимом. 

Cтрелец

Khaite весна-лето 2023

Энергичным стрельцам по вкусу придется еще один традиционно летний тренд - вещи в технике кроше. Невесомые платья-паутинки, топы, брюки или панамы. Этим представителям астромира советуем носить кроше не только на пляже, но и в городе. Тем более, что с вязанными вещами можно составить десятки стильных образов. 

Козерог

Atlein весна-лето 2023

Еще один земной знак, которому важен баланс трендовости и универсальности в каждой вещи. Так что, Козероги, если вы не успели обзавестись ультрамодной юбкой макси, самое время сделать это сейчас. Выбирайте максимально базовую модель - нейтрального цвета и без лишнего декора - и носите всегда, везде и во всех случаях. 

Водолей

Proenza Schouler весна-лето 2023

Водолеи пусть и хотят казаться независимыми от мнения окружающих, но впечатление при этом производить очень любят. Летом в этом им поможет вернувшаяся на модную арену пышная юбка-баллон. Днем ее можно сочетать с простой майкой и парой любимых кроссовок, а вечером - с босоножками на каблуке и ярким топом. 

Рыбы

Acne Studios весна-лето 2023

Рыбы - неисправимые романтики. Поэтому лето мы предлагаем им провести в нежных оттенках пастели. Можно собрать монохромный лук или сочетать несколько цветов в одном образе - вариантов масса. Тем более, что пастель на пике популярности в этом сезоне, и наполнить гардероб вещами в ее оттенках не составит труда. 

thesymbol.ru


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