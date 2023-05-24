24 мая 2023

24 мая 2023 17:00

Рубашка поверх футболки или майки — простой, но очень стильный прием

Иногда разнообразить гардероб проще, чем кажется. Зачастую это можно сделать, просто пересмотрев привычные сочетания вещей. Например, надев вместе то, что вы привыкли носить по отдельности. Скажем, футболку и рубашку. Элементарное сочетание, но как часто вы его практикуете? Если не слишком часто, то возьмите его на заметку. Это один из немногих способов добавить летнему образу многослойности и не страдать от жары. Футболку, к слову, можно заменить на другой актуальный базовый предмет гардероба - белую майку.

Лея Сфез

Распахнутая сорочка "мужского" кроя поверх майки или футболки моментально добавляет образу раскрепощенности и расслабленности, которых нам так часто не хватает. "Низ" при этом может быть любым - от нарядной шелковой юбки до шортов из денима или самых простых джинсов. Выбирайте то, в чем вы чувствуете себя максимально уверенно. и не забывайте о комфорте: все-таки летний зной - не то время, чтобы отказывать себе в удобстве. А варианты стилизации и цветовых сочетаний можно подсмотреть в нашей "шпаргалке": мы собрали варианты готовых образов, которые можно повторить, если вы сомневаетесь, что надеть сегодня. 

thesymbol.ru


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