24 мая 2023

24 мая 2023 14:10

5 модных причесок, которые стоит попробовать этим летом

SACAI осень-зима 2023/24

Летом собирать волосы приходится даже тем, кто в течение всего остального года предпочитает носить их распущенными, поскольку из-за жары это попросту становится дискомфортным. Мы выбрали стильные, практичные и простые в исполнении прически, которые стоит повторить этим летом. 

Гладкий пучок

Эта прическа не теряет актуальности уже который сезон, и это неудивительно. Такой пучок прост в исполнении, подходит абсолютно всем, а также будет уместен в любой ситуации от деловой встречи до вечеринки. Сделать его предельно просто: разделите волосы на прямой пробор и зачешите назад расческой с мелкими зубчиками. Затем закрепите волосы любым удобным аксессуаром (например, резинкой или французской шпилькой). Для более строгого варианта прически можно использовать гель для укладки, а вот небрежно выпущенные пряди у лица, наоборот, сделают ее более расслабленной. 

Прическа с крабиком

Еще пару лет назад мы не носили этот аксессуар за пределами дома, а сейчас он занимает почетное место в списке главных трендов. Популярность крабиков вполне объяснима - они отлично смотрятся на волосах любой текстуры и длины, позволяют сделать стильную прическу за считанные секунды. Закрепить волосы крабиком можно самыми разными способами - 5 самых актуальных мы собрали здесь. 

Коса

Косы тоже не сдают позиций уже не первый сезон. Это отличный вариант прически для обладательниц длинных и тяжелых волос - заплетенные в косу, они точно не будут доставлять вам дискомфрта даже в летнюю жару. Это может быть классический "колосок", как мы носили в школе, расслабленная "французская" коса или двойная, как у Рианны на Super Bowl. 

"Мальвинка"

Компромиссный вариант для тех, кто любит носить волосы распущенными, но хочет избавиться от вечно мешающихся прядей у лица. Можно сделать классическую "мальвинку", собрав переднюю часть волос в хвост, а можно поэкспериментировать, добавив маленькие косички и различные аксессуары. Эта прическа проста в исполнении, но при этом смотрится очень стильно. 

Небрежный пучок

Если гладкий пучок вам не по вкусу, попробуйте его более расслабленную версию. Такую прическу еще в 90-е носила Памела Андерсон, а сейчас она снова актуальна как никогда. Собрать пучок можно буквально за пару секунд, однако если у вас есть время и желание, предлагаем предварительно нанести на волосы текстурирующее средство для большего эффекта. 

thesymbol.ru


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