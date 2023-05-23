6 вещей, которые есть в гардеробе у каждой француженки 50+

Француженки - наш вечный источник вдохновения во всем, что касается стиля, ведь они всегда знают, как выглядеть безупречно в любом возрасте. Это касается прически, макияжа и, конечно же, манеры одеваться. Рассказываем, без каких шести вещей не обходится гардероб жительницы Франции после 50 лет.

"Мужская" рубашка

Как ни парадоксально, но лучше всего подчеркнуть женственность как правило удается "мужским" вещам. И если трендовые джинсы очень широкого кроя вы едва ли увидите в гардеробе у француженки, то объемная хлопковая рубашка там найдется наверняка. Носить ее можно со всем: от брюк до юбок макси. Главное, не перегружать образ деталями.

Джинсы с высокой посадкой

Пожалуй, из всех модниц на планете, лучше всего игнорировать тренды удается именно француженкам. Пока весь мир носил ugly shoes, они не изменяли балеткам и лоферам, а когда моду захватил стиль нулевых, продолжили носить джинсы и брюки на высокой посадке, невзирая на тренды. Впрочем, такие джинсы действительно стоит иметь в гардеробе: они не только подойдут к любому луку и никогда не выйдут из моды, но и помогут сделать силуэт более стройным.

Классический тренч

Кто-то скажет, что француженка в тренче - это клише, однако это действительно самая популярная верхняя одежда в Париже. Классический двубортный тренч нейтрального оттенка - совершенно вневременная вещь, которая одинаково хорошо смотрится на представительницах всех возрастов. Кроме того, с ним несложно придумать разные модные сочетания, ведь тренч подходит, буквально ко всему.

Яркая блуза

Деним и беж - это отлично, но в гардеробе француженки всегда найдется место и для ярких вещей. Например, красивой блузы. На ней не должно быть слишком много крупного декора или других деталей, просто цвет, который вам к лицу. Носить такую блузку можно с чем угодно и куда угодно: отличный выбор для тех ситуаций, когда хлопковая рубашка надоест.

Платье-футляр

Облегающее платье-футляр - еще один маст-хэв в гардеробе француженки. Плотная ткань, длина ниже колена - эти элементы сделают платье подходящим для самых разных случаев. Крой верха выбирайте сами: это может быть достаточно глубокое декольте или сдержанный круглый вырез, открывающий только шею. Носить платье можно как самостоятельно, так и в паре с жакетами, кардиганами и все той же "мужской" рубашкой.

Брючный костюм

Брючный костюм с идеальной посадкой - маст-хэв не только в гардеробе француженки, но и в любом гардеробе в принципе. Строгий и элегантный, одновременно позволяет обрести уверенность и подчеркнуть женственность и хрупкость. Если у вас пока нет такого костюма, не жалейте времени на его поиски. Ведь должный эффект произведет только тот костюм, что сидит, будто его сшили на вас.

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