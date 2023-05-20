20 мая 2023

20 мая 2023 16:40

Самая удобная прическа в жару: показывает Джей Ло

Самая удобная летняя прическа на жару: показывает Джей Ло | Flacon

Чаще всего мы видим Джей Ло с распущенными волосами, уложенными плойкой, с гладким пучком или с обрамляющими лицо локонами. Но первый и третий вариант слишком жаркие для летнего дня, а на второй у нас не всегда есть время (просто попробуйте сделать идеально гладкий пучок - на это всегда уходит много времени).

Наконец мы увидели Дженнифер с необычной прической - полусобранным пучком. И это отличный вариант для тех, кто любит распущенные волосы, но ненавидит, когда в жаркий летний день из-за них потеют лицо и шея. Вот как его повторить.

Разделите волосы на две горизонтальные части: одна до ушей, вторая - после.
Соберите ту часть, что до ушей, на макушке и завяжите в хвост или в пучок.
По желанию макушку можно сбрызнуть лаком или использовать пасту, чтобы не торчали маленькие волосы.
Готово! На прическу уйдет пять минут, волосы останутся распущенными, но при этом лицо будет открыто.

flacon-magazine.com


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