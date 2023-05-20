20 мая 2023

20 мая 2023 13:55

Плечи, как у мужчины: не повторяй эту ошибку Хлои Морец — она «ломает» фигуру

Плечи, как у мужчины: не повторяй эту ошибку Хлои Морец - она

В юности Хлоя Морец считалась одной из самых красивых девушек в мире, но теперь звезда признается: годы буллинга в Сети заставили ее сомневаться в своей внешности. Став старше, актриса стала все чаще ошибаться в выборе аутфитов, и причина вовсе не в плохом вкусе: фигура Хлои начала меняться, а пропорции - требовать очень непростые фасоны.

Например, Хлое как невысокой девушке "показаны" каблуки и "удлиняющие" брюки-клеш. В свою очередь широкие плечи важно корректировать топами-халтер, пиджаками без гипертрофированных подплечников и заправленными в брюки и юбки рубашками. Но при этом те же заправленные рубашки укорачивают и без того широкое туловище - видишь, в чем проблема?

Так вышло, что корректируя одну зону, Хлоя подчеркивает другую (тоже проблемную) - и это довольно частая ситуация. 

Увы, относительно недавний выход актрисы на Неделе моды в Париже не стал исключением. Одетая с головы до ног в Louis Vuitton, Морец вроде бы поступила правильно: освежила тон лица белым пиджаком и выбрала брюки и обувь одного оттенка, чтобы удлинить ноги. Но нет, результат все равно не идеальный.

Почему?

Основная проблема в нижней части аутфита: укороченные брюки "разрезают" ноги на две части, что всегда съедает рост. Такой трюк провернуть могут разве что высокие стройняшки с тонкими ногами: визуально фигура станет ниже, но это не критично. Однако в случае миниатюрной Хлои ошибка сразу бросается в глаза: звезда кажется более приземистой. 

И из-за этого широкие плечи выделяются больше, чем обычно, а активный рисунок на левом рукаве привлекает внимание к рукам - чего можно было бы избежать. 

Как все исправить? Достаточно заменить капри на длинные брюки - буткаты, например, нас очень выручат. Монохромный жакет убрал бы акцент с плеч, а будь он немного длиннее, еще чуть-чуть бы вытянул силуэт.Конечно, Хлоя выбрала его не просто так - это новинка Louis Vuitton, которую звезда специально выгуляла на показ.Но в обычной жизни ты точно не прогадаешь, если, обладая фигурой, как у Морец, подберешь облегченнный верх без принта и "удлиняющие" фасоны брюк и юбок: палаццо, джинсы-буткаты, клеш, юбки с вырезом на ноге.

Одна замена - а разница сногсшибательная!

thevoicemag.ru


Просмотров: 121

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 186
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 612
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 985
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 541
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 105
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 956
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 109
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 581
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 609
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 817
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье