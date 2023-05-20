Плечи, как у мужчины: не повторяй эту ошибку Хлои Морец — она «ломает» фигуру

В юности Хлоя Морец считалась одной из самых красивых девушек в мире, но теперь звезда признается: годы буллинга в Сети заставили ее сомневаться в своей внешности. Став старше, актриса стала все чаще ошибаться в выборе аутфитов, и причина вовсе не в плохом вкусе: фигура Хлои начала меняться, а пропорции - требовать очень непростые фасоны.

Например, Хлое как невысокой девушке "показаны" каблуки и "удлиняющие" брюки-клеш. В свою очередь широкие плечи важно корректировать топами-халтер, пиджаками без гипертрофированных подплечников и заправленными в брюки и юбки рубашками. Но при этом те же заправленные рубашки укорачивают и без того широкое туловище - видишь, в чем проблема?

Так вышло, что корректируя одну зону, Хлоя подчеркивает другую (тоже проблемную) - и это довольно частая ситуация.

Увы, относительно недавний выход актрисы на Неделе моды в Париже не стал исключением. Одетая с головы до ног в Louis Vuitton, Морец вроде бы поступила правильно: освежила тон лица белым пиджаком и выбрала брюки и обувь одного оттенка, чтобы удлинить ноги. Но нет, результат все равно не идеальный.

Почему?

Основная проблема в нижней части аутфита: укороченные брюки "разрезают" ноги на две части, что всегда съедает рост. Такой трюк провернуть могут разве что высокие стройняшки с тонкими ногами: визуально фигура станет ниже, но это не критично. Однако в случае миниатюрной Хлои ошибка сразу бросается в глаза: звезда кажется более приземистой.

И из-за этого широкие плечи выделяются больше, чем обычно, а активный рисунок на левом рукаве привлекает внимание к рукам - чего можно было бы избежать.

Как все исправить? Достаточно заменить капри на длинные брюки - буткаты, например, нас очень выручат. Монохромный жакет убрал бы акцент с плеч, а будь он немного длиннее, еще чуть-чуть бы вытянул силуэт.Конечно, Хлоя выбрала его не просто так - это новинка Louis Vuitton, которую звезда специально выгуляла на показ.Но в обычной жизни ты точно не прогадаешь, если, обладая фигурой, как у Морец, подберешь облегченнный верх без принта и "удлиняющие" фасоны брюк и юбок: палаццо, джинсы-буткаты, клеш, юбки с вырезом на ноге.

Одна замена - а разница сногсшибательная!

thevoicemag.ru