Убийцы стиля! 6 вещей, которые мешают тебе хорошо одеваться

Дьявол, как говорится, кроется в деталях, и именно от них зависит, будет ли твой look эффектным или получится "сереньким". Длина рукавов, наличие складок на джинсах, форма сумки - значение имеет все. И если некоторые элементы заметны профессиональным стилистам, то другие нюансы ты легко исправишь сама. И сразу заметишь, что выглядеть ты стала намного лучше!

Мы собралии 6 деталей, которые способы разрушить любой аутфит - это самые частые ошибки, которые допускают девушки. Запоминай и избегай!

Повторяющиеся принты - настоящий бич гардеробных. Если ты выбираешь вещь с ярким рисунком, не обязательно добавлять ей в пару одежду с таким же принтом. От мелких узоров будет рябить в глазах, а крупные формы могут испортить фигуру. Лучше замени второй принт на однотонную одежду!

Чрезмерный оверсайз. Глазу приятны контрасты: свободный верх и силуэтный низ - и наоборот. А если завернуться в оверсайз, появится риск выглядеть, как в одеяле.

Миксы разных сезонов. Умение сочетать разные по стилю вещи - отличный навык, но с некоторыми вещами не поспоришь. Осенью, например, не носят летние юбки, даже если ты пытаешься "утяжелить" их свитером. Чем холоднее сезон, тем плотнее ткани.

Обилие лишнего декора. Футболки с цепочками, джинсы с аляповатыми аппликациями, сумки с массивной фурнитурой редко бывают стильными. А вот плотная одежда в натуральной палитре и монохроме - всегда хорошая идея.

Экономия на обуви. Уж сколько раз твердили миру: хорошая пара туфель / сапог / кроссовок - это обязательный пункт в списке покупок! Но нет, соблазн купить что-то супербюджетное на один сезон остается. Обычно план поносить обновку всего сезон проваливается, такие пары просто расклеивается - и, очевидно, выглядит дешево.

Чрезмерная старательность. Почему француженки славятся своим стилем? Они слегка небрежны - и в этом их фишка. А попытка сочетать каждую деталь как раз обернется против тебя.



Оставляй хотя бы один элемент в образе "недоделанным": пусть то будет укладка, свободные джинсы, развевающийся на запястье платок (кстати, модная фишка). Попробуй: сама увидишь, как этот нюанс меняет все!

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