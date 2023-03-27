27 марта 2023

27 марта 2023 16:05

Как выглядят самые модные аксессуары для волос этого сезона?

Даже тем обладательницам длинных локонов, кто предпочитает сложносочиненным композициям на голове распущенные волосы, без поддержки аксессуаров порой не обойтись. Правда выбор этих самых аксессуаров огромен, и зачастую бывает сложно сориентироваться в актуальных трендах. Мы выбрали самые актуальные варианта сезона весна-лето 2023. 

Повязка из ткани

Модный цикл пошел в обратную сторону: устав от засилья трендов нулевых, инфлюенсеры и звезды стритстайла опять обратились к декаде минимализма. Так что этой весной на смену крупным обручам для волос в стиле Блэр Уолдорф пришли тканевые спортивные повязки. Тем, кто тоже решит окунуться в воспоминания о юности, советуем не усердствовать и выбирать максимально простые спортивные повязки черного цвета. Тренд пройдет - а на тренировки ходить все так же придется.

Крупные заколки

Последние пару сезонов мы носили металлические шпильки-невидимки, а теперь на первое место в списке трендов вырываются заколки с крупным декором. Стразы, крупные камни, жемчуг, объемные цветы или логотипы брендов - все это может украсить ваш аксессуар. Такую заколку можно использовать только одну, если вы закалываете волосы на косой пробор, либо две симметрично - если на прямой.

Бантики

Еще один большой тренд - это банты. Причем на смену крупным одиночным бантам пришли микро-бантики из черных или цветных лент. Этот аксессуар в стиле балеткор уже успели примерить все: модели на подиумах, гости показов и главные звездные модницы. Среди плюсов - максимальный эффект, при минимуме усилий, затрачиваемых на прическу.  

thesymbol.ru


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