25 марта 2023

25 марта 2023 11:52

Если и покупать платье к лету, то только как у сказочной русалки

За последний год моду захватили различные "коры": все началось с барбикора, когда все повально стали носить розовый, продолжилось балеткором и гоблинкором, в декабре возник уэнсдейкор, а новый сезон принес нам новый необычный тренд - Mermaid Core, или "стиль русалки". Нам отлично запомнился выход Риты Оры на премии Fashion Award, когда она дополнила и без того напоминающее наряд русалки платье "рыбьим" макияжем. Затем на экраны вышел трейлер долгожданного фильма Disney о Русалочке, а подиумы заполонили сверкающие, словно чешуя длинные платья, и сразу стало понятно: русалка - главный источник модного вдохновения этого сезона. Рассказываем, как одеться в стиле Mermaid Core.

Nensi Dojaka весна-лето 2023

По большому счету, условия всего два: ваш наряд должен иметь длинную юбку и она обязательно должна сверкать и переливаться, как хвост русалки в лучах солнца, проникающих сквозь толщу воды. Отличный пример "платья русалки" нашелся в коллекции Nensi Dojaka: очень мелкие полупрозрачные пайетки деликатно переливаются, а форма лифа напоминает верхнюю часть наряда Русалочки из мультика. Стопроцентное попадание в образ, при этом выглядит такое платье очень женственно и актуально. 

Elie Saab весна-лето 2023

16 Arlington решили покрыть "чешуей" все тело: в коллекции лондонского бренда платье "русалки" имеет высокий ворот и длинные рукава. При этом вместо пайеток Марко Капальдо решил использовать мелкие стразы: оказалось, что если правильно выбрать размер камней, они обеспечат нужный эффект ничуть не хуже. Если полностью облачаться во все сверкающее вам не по вкусу, обратите внимание на образ с шоу Valentino. "Чешуйчатую" сверкающую юбку Пьерпаоло Пиччоли предлагает сочетать с облегающем боди телесного оттенка. Конечно, mermaid core - тренд не из практичных: даже при всем желании носить усыпанное пайетками макси каждый день невозможно. Но если вы знаете, что вам предстоит важный выход - на свадьбу подруги или большую вечеринку - мы советуем присмотреться к mermaid core, ведь в таком наряде вы абсолютно точно станете главной звездой любого мероприятия. 

16 Arlington весна-лето 2023

thesymbol.ru


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