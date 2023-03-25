Трендовые фасоны платьев весна-лето 2023

Каждый помнит, что думала о цветах весной Миранда Пристли - главный редактор из уже ставшего хрестоматийным "Дьявол носит Prada". В целом, мы согласны с киногероиней: цветами весной действительно сложно кого-то удивить, однако это совершенно не мешает дизайнерам из года в год наполнять свои коллекции вещами с цветочным принтом и даже целыми объемными цветочными композициями. И мы не можем этому не радоваться, ведь, будем честны, после затяжной зимы особенно сильно хочется облачиться в цветы - главное, сделать это стильно. К счастью, в весенне-летних коллекциях этого сезона нашлись десятки вариантов, из которых мы выбрали самые эффектные.

В целом, фасон у платья может быть любой. Главной длиной сезона по-прежнему остается макси, так что выбор в пользу модели в пол всегда будет удачным. Ценителям простых силуэтов придется по вкусу комбинация из коллекции Del Core или длинное платье-футболка Brandon Maxwell. Чуть более сложный крой выбрал для макси-платья Алессандро Микеле - в своей последней коллекции для Gucci. Впрочем, длинное платье - это всегда красиво, но не всегда практично: особенно, в большом городе, где длинная юбка рискует испачкаться всего через несколько минут после того, как вы покинете дом. Альтернативы есть самые разные, так что здесь все зависит от ваших предпочтений. Более "безопасным" вариантом, безусловно, станут миди - облегающие футляры, как у Carolina Herrera, или с пышной юбкой в стиле диоровского new look, как у Erdem. Впрочем, если вы начали активную подготовку к лету сразу после нового года и уже готовы демонстрировать всем свои подтянутые ноги, вариантов в длине мини найдется ничуть не меньше. Отличные варианты - у Coperni и No.21.

Сам принт тоже может быть очень разным. Классика, с россыпью маленьких или крупных цветов, актуальна всегда и выглядит очень романтично, однако в этом сезоне у дизайнеров нашлись и другие варианты. Обратите внимание на цветы разной степени реалистичности: у Max Mara они, например, и вовсе выглядят так, будто их нарисовали маркером. А вот Prada и Jason Wu просто избрали для изображения не самые типичные цветы: их платья украсили клеверы и целые букеты ландышей. Одним словом, тренд может и не новый, но представленный в таком количестве вариаций, что среди них каждый сможет отыскать вариант себе по вкусу. Так что если у вас еще нет нового платья в цветок, советуем отправиться на шопинг прямо сейчас. Ведь настоящая весна не за горами.

thesymbol.ru