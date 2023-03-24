«Выпускные» платья в стиле 80-х

Мы уже не раз рассказывали, что главные тренды прямо сейчас - простота и "тихая роскошь". Но, согласитесь, иногда хочется чего-то более яркого и нарядного. Эту нашу потребность дизайнеры в новом сезоне тоже решили закрыть. Несмотря на всеобщую ностальгию по 2000-м, в трендах сезона возникла еще одна любимая многими декада - 80-е. А именно - в виде пышных и ярких "выпускных" платьев. Да, именно так: термин 80's prom dress ("выпсукное платье из 80-х") уже стал устоявшимся. Именно так выглядели выпускницы того времени, желая произвести впечатление. А еще - героини сериала "Династия" и юная Диана Спенсер, едва ставшая принцессой Уэльской

Что отличает эти платья? Во-первых, объем. Объемные юбки, оборки, рюши, рукава - все, что захотите. Чем больше, тем лучше. Во-вторых, яркие цвета. Опять же - какие захотите: от неонового желтого до ярко-красного. Впрочем, и классический черный тоже подойдет. И, конечно, декор - без него никуда. Аппликации из тюля, вышивки стразами и пайетками, бахрома - ничего в этом случае не будет "чересчур". Это именно тот случай, когда избыточность поощряется. Не верите нам? Взгляните на образы из актуальных коллекций Gucci, Batsheva, Carolina Herrera, Halpern и Ulla Johnson. Спорить с такими авторитетами смысла не видим. А вот вдоволь повеселиться на вечеринке в духе 80-х - это мы всегда за. Особенно в таком наряде.

thesymbol.ru