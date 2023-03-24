Весна - лучшее время носить светлые джинсы

Джинсы - самый универсальный предмет в любом гардеробе, с которым можно составить десятки разных образов на все случаи жизни. И если зимой мы традиционно носим брюки из темного денима, с весны их хочется сменить на джинсы более светлых оттенков. Если правильно выбрать цвет (как это сделать, мы рассказывали здесь) такие джинсы станут основой для множества классных аутфитов. А самые модные идеи всегда можно подсмотреть у героинь стритстайла.

Светлые джинсы не очень популярны в холодное время года в первую очередь из соображений практичности. В нашем климате зима всегда сопровождается не только низкими температурами, но и грязью и слякотью. К счастью, в этом сезоне на модную арену вернулось давно забытое комбо из джинсов и сапог - да, теперь снова можно заправлять одни в другие. Так что даже ранней зимой, когда повсюду лужи, можно смело надевать любимые голубые или даже белые джинсы - просто заправьте их в кожаные сапоги и они защитят от любых загрязнений. Ну а когда на улице станет сухо, смело сочетайте мешковатые "мужские" джинсы с кроссовками и лоферами. Под последние лучше надеть толстые носки в рубчик - это еще один классный, но простой микротренд, который не только сделает образ гораздо более стильным, но и не даст замерзнуть в условиях резких перепадов температур. Чтобы образ получился по-настоящему весенним, не перегружайте его темными оттенками. Голубые джинсы дополните верхней одеждой пастельных оттенков или, наоборот, чем-то очень ярким. Главное, следите за балансом объемов - не стоит комбинировать мешковатые джинсы со слишком массивным верхом, а скинни (да, они снова вернулись) с облегающим. Берите пример с героинь стритстайла.

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