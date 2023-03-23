23 марта 2023

23 марта 2023 18:29

Самый модный цвет весны

COPERNI RESORT 2023

Есть много вариантов того, как появляются модные оттенки - от выбора института Pantone до выбора каким-либо брендом одного цвета в качестве визитной карточки. Но одно мы знаем точно: в преддверии весенне-летнего сезона неизменно становятся модными аппетитные оттенки освежающего мороженого. Оно и понятно: не зимой же нам вспоминать о ледяном десерте. В этот раз выбор дизайнеров пал на цвет черничного пломбира - что-то среднее между нежно-голубым и фиолетовым. Особенно красиво он смотрится в монохромном варианте, но и в сочетании с белым или другими пастельными оттенками будет ничуть не хуже.

Где искать образцы этого оттенка? В коллекциях Nensi Dojaka, 16Arlington, Victoria Beckham, Brandon Maxwell и Cecilie Bahnsen. Выбирайте сами: соблазнительное облегающее платье с глубоким декольте или наряд принцессы с пышной юбкой. В плане кроя и стиля дизайнеры дают полный карт-бланш. Как и в вопросе стилизации. Лодочки в тон? Пожалуйста. Ботфорты? Почему нет. Грубые ботинки? Да, конечно! Главное - это ваша собственная уверенность в себе. А остальное опционально.

16Arlington весна-лето 2023

Miu Miu весна-лето 2023

Victoria Beckham весна-лето 2023

Brandon Maxwell весна-лето 2023

Cecilie Bahnsen весна-лето 2023

thesymbol.ru


Просмотров: 157

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 517
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 917
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 357
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 853
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 270
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 138
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 418
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 862
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 881
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 095
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье