23 марта 2023

23 марта 2023 17:00

С чем носить кроссовки весной?

Как бы сильно мы ни любили лоферы и балетки, едва ли они смогут сравниться по удобству с кроссовками. Как и многие другие атрибуты спортивной одежды, вроде леггинсов или худи, кроссовки уже давно вышли за пределы спортзалов и стали любимой униформой модниц по всему миру. Выбрать действительно модные кроссовки нетрудно - множество трендовых моделей есть в ассортименте разных брендов от люкса до масс-маркета. Но сразу после покупки появляется закономерный вопрос: а с чем же их носить, чтобы выглядеть действительно стильно в этом сезоне? Мы собрали лучшие варианты. 

Хейли Бибер

Белла Хадид

Кайя Гербер

Глобально существует два способа носить кроссовки: Первый - сочетать их с вещами в спортивном или кэжуал-стиле. Можно составить массу комбинаций с джинсами разных фасонов, спортивными джоггерами и леггинсами, бомберами и ветровками, разнообразными свитшотами, толстовками и футболками обычного и оверсайз-кроя. В целом, любой аутфит, составленный из перечисленных выше вещей можно смело дополнять кроссовками - они сделают его еще более стильным и комфортным. 

Другой вариант, не менее популярный среди модниц, - игра на контрастах. Традиционно спортивную обувь они сочетают с юбками макси из шелка, дерзкими мини, романтичными платьями с рюшами, классическими широкоплечими шерстяными пальто и брючными костюмами. Такие комбо, несмотря на разнородность составляющих их вещей, выглядят необычайно гармонично и эффектно. Отправиться так можно и в офис (если у вас нет строгого дресс-кода), на прогулку, на свидание, в ресторан с друзьями и еще в десятки разных мест.

.thesymbol.ru


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