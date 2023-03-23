Какой кожаный тренч выбрать, чтобы выглядеть стильно?

Поиск идеального тренча - задача не из легких. Конечно, вы всегда можете купить базовую модель - классического кроя и бежевого цвета. Такой плащ подойдёт к любому образу, никогда не выйдет из моды и... довольно скоро вам надоест. Особенно, если представить, с каким количеством людей в идентичных бежевых плащах вы сольетесь, едва окажетесь на улице. Выходом из ситуации может стать модель нетипичного оттенка - тем более, что в этом сезоне подиумы пестрили всеми цветами радуги. Однако тренч яркого цвета рискует надоесть вам еще быстрее, да и по универсальности он явно проигрывает более базовым моделям. Но существует ли плащ, который будет универсальным, практичным в носке, ультрамодным, но при этом - не как у всех? Однозначно, да. И это тренч из кожи.

Плащ из кожи - отличная модная инвестиция. Если материал качественный, такая вещь прослужит вам долгие годы. Тем более, что сейчас все просто одержимы "поношнными" вещами, так что даже когда тренч потеряет свой первоначальный вид, носить его можно будет еще как минимум пару сезонов. Кожаный плащ станет не менее универсальной альтернативой классическому бежевому тренчу, ведь если правильно его выбрать, носить его можно будет буквально с любой вещью в вашем гардеробе.

Один из самых актуальных в этом сезоне фасонов - плащ макси: такие в самых разных цветах нашлись в коллекции Saint Laurent. И пускай Энтони Ваккарелло предлагает носить длинные "плечистые" трении с такими же длинными платьями и комбинезонами, вариантов сочетаний можно придумать куда больше. Во-первых, благодаря такой длине, плащ можно будет сочетать с юбками и платьями абсолютно любой длины, без страха испортить силуэт или визуально "укоротить" ноги. По этой же причине тренч здорово будет смотреться с любым фасоном брюк - от скинии до палаццо.

Впрочем, тренчи классической длины до середины голени тоже не теряют своей актуальности. Классная модель из черной тисненой кожи нашлась в коллекции Alaïa - такой плащ однозначно впишется в десятки стильных образов. Черный цвет - совершенно не обязательное условие, кожаный плащ ничуть не хуже смотрится в светлой цветовой гамме. Матье Блази для тренча из коллекции Bottega Veneta использовал два контрастных оттенка кожи - белый и темно-синий. Получилась универсальная, но очень эффектная модель. Еще более классический вариант - в коллекции Tod's: ваш любимый бежевый плащ, только лучше. Так что выбрать есть из чего - осталось лишь определиться со своими пожеланиями и предпочтениями.

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