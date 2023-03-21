21 марта 2023

21 марта 2023 17:15

Это факт: какое платье стало самым дорогим нарядом в истории кино? - ФОТО

В эфире - наша рубрика "Это факт", в рамках которой мы делимся разными истинами и историческими сведениями из мира моды, достойными прицельного освещения на интернет-страницах. В прошлой части нашей эпопеи рассказывали о первом вечернем платье Карла Лагерфельда для Chanel, который мастерски соединил исторические коды Дома и новаторские модные решения в одно произведение искусства. На этот же раз мы решили снова вернуться в мировое кино и сложить пару ласковых о самом дорогом наряде в истории индустрии. И, да - возможно, ты уже догадываешься, о каком платье пойдет речь.

 

Кадр из фильма "Дюна" с Ребеккой Фергюсон (2021)

 

Кадр из фильма "Дюна" с Ребеккой Фергюсон (2021)

Все верно - самым "кассовым" нарядом в истории кино стал тот самый образ Мэрилин Монро в фильме "Зуд седьмого года" (1955). В этом контексте нужно отметить, что команда картины "Дюна" от 2021 года не согласилась бы с подобным утверждением. После выхода фильма его художница по костюмам Жаклин Уэст заявляла, что шелковое платье с сеткой из бусин ее подопечной Леди Джессики, которую сыграла Ребекка Фергюсон, может по праву взять в вопросе золото - мол, украшения для наряда создавались вручную на протяжении нескольких месяцев. Однако команда "Дюны" так и не озвучила точной стоимости наряда. Как говорится, на нет и пальмы первенства нет. 

Вернемся к Мэрилин. О белом платье дивы с глубоким вырезом и плиссированной юбкой, которая от потока ветра от проезжающего поезда метро тут же поднялась вверх, не слышал только ленивый. И, конечно, именно этот по-настоящему провокационный для 50-х наряд навсегда увековечил имя Монро в истории и сделал ее одной из самых заметных фигур XX века.

 

Кадр из фильма "Зуд седьмого года" с Мэрилин Монро (1955)

Кадр из фильма "Зуд седьмого года" с Томом Юэллом и Мэрилин Монро (1955)

К слову, художник по костюмам Уильям Травилла не делал на платье особых ставок, называя его "дурацким и заурядным". Что не помешало наряду в 2011 году уйти с молотка за рекордные 4,6 миллиона долларов - примерно 357 миллионов рублей. И это факт.

Рeopletalk


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