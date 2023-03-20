Чистосердечное: Анастасия Решетова признается в любви к черному цвету

Все мы знаем о любви Анастасии Решетовой к моде (кстати, в 2014-м она стала первой вице-мисс России). На своей странице в соцсетях Анастасия опубликовала фото в новом любопытном аутфите.

Блогер в запрещенную сеть выложила себя в total black образе. В кадре она была в рубашке и юбке с вырезом, а косуха и высокие сапоги дополнили лук российской модели. Идеальный образ на московскую весну... Кстати, Ирина Шейк тоже любит луки, состоящие полностью из черного оттенка.

Напомним, что прошлой осенью Анастасия побывала на YouTube-шоу "Надежда Стрелец". Модель откровенно поговорила о Тимати, воспитании сына и личной жизни. Также она упомянула, что находилась в отношениях с мужчиной (имя, конечно, она не назвала), но они решили взять "паузу". "Я хочу немного побыть одной, мне никогда этого не удавалось. Я хочу понять четко, чего я хочу, кого я хочу видеть с собой рядом. Возможно, этому человеку и мне нужно в голове своей что-то собрать, переработать, возможно, что это уже все, время покажет", - призналась она. Но судя по последним заявлением знаменитости, она вновь с кем-то встречается.

Рeopletalk