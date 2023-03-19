Поставить вопрос ребром: как правильно подобрать носки, гольфы и колготки под образ - ФОТО

К середине первого месяца весны мы потихоньку начинаем вылезать из безразмерных пуховиков, объемных толстовок и уютных джоггеров, с легкостью меняя их на демисезонные пальто, костюмные брюки и, конечно, юбки самой разной длины: от кокетливых мини до драматичных макси.

Последний из перечисленных предметов гардероба вот уже несколько сезонов значится в списке главных фэшн-трендов. И если ты периодически скроллишь ленту социальных сетей, наверняка помечаешь образы диджитал-инфлюенсеров, которые то и дело акцентируют внимание именно на юбке. А если не просто скроллишь, но и внимательно рассматриваешь, то без всяких сомнений подмечаешь носки, гольфы и, конечно, колготки, которые выигрышно дополняют образ.

О них-то сегодня мы и будем говорить. Точнее, о том, как правильно подобрать аксессуар под образ и от каких сочетаний стоит отказаться. Перед тобой простой, но полезный гайд по миру носочно-чулочных изделий. Ну что, начнем?

Носки

Белые высокие носки

Начнем, пожалуй, с самого простого и понятного - белых длинных носков. Такая модель круто смотрится как с кроссовками и кедами, так и с лоферами (вспоминаем про любимый прием студентов Лиги плюща) и тирольскими ботинками.

Шерстяные носки

Мы, а вместе с нами и добрая половина модного сообщества, предлагаем наконец-то порадовать бабушку и надеть шерстяные носки. Тем более что они сейчас в тренде. Отчаянные фэшиониста носят их с клогами, лоферами и даже кроссовками. Смотрится круто и максимально не избито.

Черные носки

Черные носки - камень преткновения на пути каждого, кто неравнодушен к моде. С чем их носить? Как это делать? Кто виноват, что они в принципе существуют? На все эти вопросы отвечает Белла Хадид. И никаких слов ей не нужно, достаточно пары фотографий в социальных сетях, чтобы убедить нас в том, что высокие черные носки имеют право на существование. Носи их с кроссовками и костюмом, состоящим из юбки и пиджака.

Яркие носки

Цвета в этом сезоне пользуются особой популярностью, поэтому одними лишь черными и белыми носками ограничиться не получится. Если хочешь сделать скромный, но запоминающийся акцент в образе, выбирай яркие варианты. Фэшн-блогеры уже вовсю практикуют простой прием, добавляя цвет в повседневный образ. Нашему фэшн-отделу больше всего нравится, когда броские носки сочетают с классической обувью. Получается игра на контрастах.

Короткие носки

Такие носки лучше всего оставить для занятий спортом и соответствующей обуви. Короткие варианты будут крайне странно смотреться с балетками, лоферами и даже полуботинками. Поэтому в таком случае от экспериментов лучше отказаться.

Гольфы

Гольфы "вошли в чат" еще пару сезонов назад. И все благодаря модным инфлюенсерам во главе с Хейли Бибер, которая на протяжении нескольких месяцев оттачивала до совершенства дуэт лоферов на грубой подошве с черными капроновыми носками до колена. Мы предлагаем и тебе взять прием на заметку, а еще попробовать заменить черные гольфы на белые или даже бежевые. Да-да, ты не ослышалась! Совсем недавно мы видели очень удачный стайлинг с их участием на показах Valentino и Cormio.

Колготки

Телесные колготки

Несмотря на то что дизайнеры всячески пытаются возродить телесные колготки, вне подиума и лукбуков они по-прежнему смотрятся дешево и совершенно неактуально. Капроновые колготки в тон кожи лучше всего заменить на яркие или полупрозрачные черные варианты.

Цветные колготки

Цветные колготки - большой тренд сезона, поэтому бояться ярких образов точно не стоит. Инфлюенсеры предлагают носить их с юбками, туфлями "Мэри Джейн" и рубашками в духе преппи.

Черные колготки

А вот черные колготки - классика, от которой не стоит отказываться. Они круто смотрятся как с с вечерними атласными платьями (смотрим на образ Хейли Бибер), так и с плиссированными юбками в духе преппи.

Белые колготки

Белые колготки - еще один тренд сезона, который обожают герои стритстайла и модные инфлюенсеры. Предмет гардероба добавляет образу некой инфантильности (в хорошем смысле этого слова) и кокетливого вайба. Носи белые колготки с туфлями Мэри Джейн, юбками миди и рубашками с воротником Питер Пэн.

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