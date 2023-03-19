После прочтения сжечь: 7 типов платьев, которые безнадежно устарели - ФОТО

Есть вещи, которые в тренде, есть вещи, которые никогда не выйдут из моды, а есть вещи, которые безнадежно устарели. И лучшее, что ты можешь с ними сделать, - попрощаться и избавиться раз и навсегда. Кстати, о том, как правильно разбирать гардероб, мы недавно делали материал. А учитывая, что совсем скоро наступит долгожданная весна (холодный март не в счет), пересмотреть архивы своего шкафа стоит каждой.

Начать процесс мы предлагаем с вещи, по которой мы все успели соскучиться за три месяца холодного сезона. Догадались, о чем речь? Конечно, о платьях. И не о простых, а о тех, что безнадежно устарели.

Собрали в нашем материале семь моделей, которым больше нет места ни в жизни, ни в гардеробе.

Платье-палатка

Платье-палатка - один из главных трендов конца нулевых. В 2007-м оно особенно часто появлялось в коллекциях брендов, а звездные it-girls с огромным удовольствием выгуливали безразмерные дизайнерские творения на улицах фэшн-столиц мира. В 2019 году платье снова попало в список трендов. Правда, всего на один сезон. Сейчас от такого предмета гардероба лучше избавиться.

Платье-пачка

Это платье можно носить только в том случае, если ты родилась в середине 2010-х. Для всех остальных пышная юбка, как у принцесс Диснея и Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе", строго противопоказана. Исключением можно считать только тематические вечеринки и... утренники.

Платье Baby Doll

Baby Doll - взрывной микс деткой наивности, пресловутого барбикора и вызывающей женственности. Эта модель отличается высокой линией талии и свободной юбкой. В нулевые такие платья носили все селебрити-подростки. Если в твоем гардеробе все еще есть этот айтем, мы настоятельно рекомендуем избавиться от него и заменить на более актуальные варианты. В твоем распоряжении комбинации, платья-бандо и кожаные мини.

Платье с баской

Платья с баской в прошлом десятилетии носили и Селена Гомес, и Шарлиз Терон. Баску - широкую оборку на юбке - использовали для того, чтобы подчеркнуть линию талии и увеличить бедра. С годами стандарты красоты сильно изменились, и теперь платья с такой деталью смотрятся слишком last season. Если тебе все же хочется сделать акцент на талии, предлагаем посмотреть в сторону моделей с корсетным верхом.

Платье-маллет

Особенность этого платья заключается в асимметричном крое - задняя часть намного длиннее передней. Такой фасон был на пике популярности в начале 2010-х, и, чтобы убедиться в этом, можно просто открыть любую хронику со светских мероприятий той эпохи. Платье-маллет стилисты использовали, чтобы подчеркнуть длинные ноги своих подопечных, но избежать вульгарности. Однако мода прошла (и мы этому очень рады), и теперь сделать акцент на фигуре можно с помощью разреза на бедре.

Платье-футляр

Силуэтное платье до сих пор пользуется популярностью у женщин, которые придерживаются офисного дресс-кода. И это неудивительно - оно выигрышно подчеркивает фигуру, не добавляя ни капли вульгарности. Но есть одно неприятное но. Дуэт такого платья с лодочками на каблуке устарел, поэтому единственное, что ты можешь сделать, - отказаться от него.

Бандажное платье

Еще одно платье, которое ввела в моду Ким Кардашьян в начале 2010-х. Тогда это было очень сексуально и (не побоимся этого слова) стильно. А вот сейчас бандажные платья скорее ассоциируются с вульгарностью и понятием "антитренд".

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