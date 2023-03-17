17 марта 2023

17 марта 2023 10:41

5 весенних модных приемов, которые стоит перенять у француженок

Парижанки - признанные во всем мире эксперты стиля. Сложно сказать, как именно им это удается, но жительницы французской столицы всегда выглядят безупречно, будто не затрачивая на это ни каплю усилий. Во всяком случае, так кажется со стороны. Можно копировать образы француженок от и до, а можно - просто позаимствовать некоторые приемы стилизации и применять их в своих собственных луках. Все же индивидуальность - главный тренд на сегодня. Вот 5 классных приемов, на которые стоит обратить внимание. 

Больше украшений

Любая француженка знает: чтобы превратить простой образ в действительно роскошный, достаточно добавить к нему правильные украшения. Даже джинсы и базовый свитер заиграют новыми красками, если дополнить их крупной цепью, длинными серьгами или, например, несколькими рядами жемчуга. Главное, чтобы украшения сочетались между собой - иначе образ выйдет перегруженным. 

Плотные колготки

Плотные колготки вернулись на модную арену еще в прошлом сезоне, однако к ним все отнеслись с опаской. Все, кроме француженок. Пока не потеплело, плотные колготки - гладкие или в рубчик - станут классным дополнением к вашим любимым платьям и юбками мини. Кстати, если подобрать их в цвет обуви, колготки визуально удлинят ногти и сделают их более стройными. 

Небрежная красота

Привлекательная небрежность - одна из черт, за которые мы так обожаем французский стиль. Комбинируя несколько вещей между собой, сделайте свой образ нарочито несовершенным: пускай вырез на свитере располагается не ровно посередине, а немного сбоку, а рукава рубашки будут небрежно закатаны - совершенство в несовершенстве. Главное - не перестараться. 

Кроссовки к юбке

Французский стиль для многих является синонимом безусловной элегантности, однако жительницы Франции не привыкли отказывать себе в комфорте, и в повседневной жизни предпочтут кроссовки паре туфель на каблуке. При этом, сочетать спортивную обувь они будут не только с джинсами, но и с элегантными платьями и юбками. Получается красиво и очень удобно. 

Тотал-деним

Конечно, сочетание нескольких вещей из денима - не изобретение француженок, однако они этот модный прием очень любят и активно применяют при составлении образов. Главное - обратить внимание на оттенки: не весь деним хорошо сочетается между собой. 

thesymbol.ru


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