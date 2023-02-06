6 февраля 2023

6 февраля 2023 15:34

Бренд Jimmy Choo выпустит капсулу с героинями аниме «Сейлор Мун»

Бренд Jimmy Choo объявил о запуске сотрудничества с одним из самых модных японских аниме-сериалов "Сейлор Мун". Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Капсула станет общим результатом работы креативного директора Jimmy Choo Сандры Чой и Наоко Такеучи, создательницы Сейлор Мун.

"Это сотрудничество подчеркивает наши общие ценности не только в расширении прав и возможностей женщин, но и в способности моды вдохновлять на инклюзивность и индивидуальность через личность и веру в себя. Понятие трансформации через моду является центральным для Такеучи, и одежда играет жизненно важную роль в личности ее супергероинь, особенно их обувь - самый мощный трансформер, в который вы можете шагнуть", - пояснила Сандра Чой.

В капсуле представлен ряд обуви и аксессуаров, посвященных ключевым персонажам сериала, включая Сейлор Меркурий, Сейлор Марс, Сейлор Юпитер, Сейлор Венеру, их наставницу кошку Луну и саму Сейлор Мун.


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