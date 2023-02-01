1 февраля 2023

1 февраля 2023 13:33

Самые модные оттенки помады 2023

Вэтом сезоне среди бьюти-трендов естественность правит бал: на последних модных показах от большого количества косметики на моделях отказались даже те бренды, для которых яркий необычный макияж всегда был неотъемлемой частью подиумного образа. Тем не менее, не все визажисты оказались готовы сменить яркие (и не очень) помады на "макияж без макияжа". Мы внимательно изучили фото с модных показов и собрали для вас самые модные оттенки губной помады сезона весна-лето 2023. 

Фуксия

Carolina Herrera весна-лето 2023

Если гооврить о тенденциях в одежде, популярность фуксии, по сравнению с прошлым голом, упала. Сочный розовый цвет уступил место оттенкам красного и фиолетового. А вот в списке главных бьюти-трендов фуксии все-таки удалось удержаться. Так что сейчас самое время отправляться за матовыми помадами, блесками и тинтами в этом ярком оттенке. 

Бордовый

David Koma весна-лето 2023

Этот вариант отлично подойдет тем, кто хочет сделать акцент в макияже на губы, но ищет что-то более спокойное, чем алый или кирпичный. Бордовая помада - это бессмертная классика, которая подойдет обладательницам любого цвета волос, глаз и кожи (главное, правильно подобрать оттенок). В повседневном макияже оставляйте губы единственным акцентом, а вечером - добавьте драматичные стрелки или легкие смоки. Вау-эффект гарантирован.

Красный

Roberto Cavalli весна-лето 2023

Отложите все красные помады с оранжевым и розовым подтоном - в этом сезоне на пике популярности классический алый. Этот оттенок никогда не выходит из моды, однако в этом сезоне он занял место среди самых горячих трендов. Алая помада избавит вас от необходимости тратить время на полноценный макияж - ведь уже ее одной будет достаточно для запоминающегося образа.

Розовый

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood весна-лето 2023

К барбикору можно относиться по-разному, но он неизбежно остается с нами в 2023 году (хотя бы потому, что премьера фильма о легендарной кукле с Марго Робби в главной роли состоится этим летом). А неотъемлемый элемент барбикора, разумеется,  - розовый цвет. Выбирайте помаду яркого оттенка bubble gum pink или более спокойного  - подойдет любой вариант. 

thesymbol.ru


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