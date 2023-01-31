31 января 2023

31 января 2023 14:30

Balenciaga проведет первый после скандала показ в Париже

Дом моды Balenciaga устроит первое после скандала шоу на Неделе моды в Париже. Об этом стало известно из расписания, опубликованного Федерацией высокой моды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27 февраля стартует парижская Неделя моды, которая продлится до 7 марта включительно. Всего запланировано 107 показов, среди которых - шоу Balenciaga. Оно пройдет 5 марта в 14:30 по бакинскому времени. Демна Гвасалия, креативный директор Дома моды, представит новую коллекцию сезона осень-зима 2023/2024.

Скандал вокруг Balenciaga был вызван рекламой, в которой бренд снял детей с плюшевыми медведями, одетыми в кожаную портупею. Дом моды обвинили в сексуализации несовершеннолетних.

Производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas, накануне выпустивший совместную коллекцию с Balenciaga, решил пересмотреть сотрудничество с модным Домом. Предзаказы вещей из коллаборации Balenciaga x adidas были остановлены, а клиентам разосланы письма о "задержке доставки".


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