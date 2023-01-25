Дом моды Louis Vuitton выпустил первую коллекцию для новорожденных

Французский бренд Louis Vuitton сообщил, что в коллекцию, которая поступит в продажу 3 марта, войдут одежда, обувь, аксессуары для малышей. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коллекция представляет собой продуманный ассортимент повседневных вещей и стилей для особого случая, первых игрушек, которые могут стать сувенирами на всю жизнь", - говорится в заявлении дома. Среди них, например, плюшевый мишка Louis Vuitton и специально разработанный сундук для гардероба.

Одежда для детей до 12 месяцев изготовлена из натуральных материалов, включая кожу, хлопок, кашемир и овечью шерсть.

Детские наряды представлены в молочно-белом, песочном и серых цветах. В коллекцию вошли боди, пижамы, платья и пальто с капюшоном, вязаные тапочки, цветочные шапочки, нагрудники и носки.

Первые товары для детей в доме моды сделал Гастон-Луи Виттон, внук основателя бренд. Он открыл отдел с игрушками в магазине на Елисейских полях в 30-х годах прошлого века.