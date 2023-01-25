25 января 2023

25 января 2023 15:25

Чек-лист: что купить к весне, чтобы встретить сезон наготове

Весна уже не за горами. И хотя, выглядывая в окно, в это довольно сложно поверить, не стоит давать погоде себя обмануть. Что бы там ни было, природа живет по неизменным законам - и сезоны сменяют друг друга по устоявшемуся расписанию. И нет лучшего времени, чтобы подготовить гардероб к весне, чем прямо сейчас. Тем более что в самом разгаре сезонные распродажи - и приобрести все необходимое можно с приятными скидками. Рассказываем, на что обратить внимание в первую очередь.

Плащ

Весна - это тренч. Представить себе межсезонье без него попросту невозможно. Но придерживаться исключительно классики вовсе не обязательно. Можно дать себе свободу и сделать выбор в пользу чего-то необычного: например, варианта из кожи. Выбор за вами.

Пальто

Хейли Бибер

Еще одна весенняя вещь первой необходимости - добротное пальто. Делайте ставку на объемные модели с массивными плечами: они не только не выйдут из моды в ближайшее время, но и позволят создавать стильные многослойные образы. К тому же именно такая верхняя одежда в каком-нибудь нейтральном цвете впишется в любой лук.

Трикотаж

Трудно себе представить весну и без трикотажа. Как ни крути, холода не проходят первого марта - и нам еще долго придется укутываться в уютные вязаные джемперы. Выбирайте простой объемный крой, гладкие фактуры и нейтральные цвета: так вы точно не прогадаете. В конце концов, серый оверсайз-свитер еще никогда не выходил из моды.

Сумка

Роль аксессуаров в образе тяжело переоценить. Это не только важный визуальный акцент. Сумка должна быть вместительной и удобной: именно она помогает нам всегда иметь при себе все необходимое. Поэтому сделайте выбор в пользу вместительных опций - очаровательные, но лишенные прикладного смысла микросумочки подождут. А вот с формой можно экспериментировать.

Джинсы

Джинсы - вещь из разряда тех, что выручают в любой непонятной ситуации. Поэтому нужно иметь хотя бы одну пару, которая сидит на вас идеально. Советуем выбирать проверенный временем прямой крой и высокую посадку. Тренды приходят и уходят, а такие вечные ценности остаются.

thesymbol.ru


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