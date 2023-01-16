16 января 2023

16 января 2023 15:20

Участник группы BTS Чимин стал мировым послом бренда Dior

Французский дом моды Dior подписал контракт с южнокорейским певцом, танцором и автором песен Чимином, участником бойз-бенда BTS, и представил его в качестве нового мирового посла бренда. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Южнокорейский артист теперь воплощает в себе дух и уникальность стиля Dior, современность с вечной подписью", - говорится в кратком заявлении Dior.

Отношения группы BTS с французским домом моды начались в 2019 году, когда дизайнер мужской линейки Dior Ким Джонс разработал сценические костюмы для их мирового турне Love Yourself: Speak Yourself. В апреле 2021 года участники BTS стали послами бренда Louis Vuitton. Оба бренда принадлежат французскому конгломерату предметов роскоши LVMH.

Чимин не первая звезда K-pop, которая подписывает контракт с домом. Например, Джису, участница группы Blackpink, стала глобальным послом бренда в марте 2021 года.


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