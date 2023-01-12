Итальянский модный дом Valentino представил новую коллекцию Essentials. Кадры из рекламной кампании появились на Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сезоне весна-лето 2023 года концепция креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли воплотилась в коллекции одежды "без излишеств". После ярких ансамблей "PP Pink", в коллекции "Essentials" модный дом показал лаконичные вещи, которые можно сочетать друг с другом для создания дизайнерского капсульного гардероба, окрашенного штрихами от кутюр. В новую линейку вошли двубортные блейзеры, шелковые рубашки, брюки, футболки, пижамы, сумки и кроссовки. В цветовой палитре, помимо классических черного и белого, - фиолетовый, желтый, розовый и бежевый.

В декабре 2022 года креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли стал дизайнером года по версии Fashion Awards. Эта награда присуждается деятелю, чьи коллекции оказали "заметное влияние на индустрию, определив облик мировой моды".